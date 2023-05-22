أزمة السودان تضع أكثر من 100 مواطن لهذه الدولة في مهب الريح

تحول مطار بالويتش، الذي يفد عليه عادة العمال الذين يخدمون في حقول النفط في جنوب السودان، إلى معسكر لآلاف الأشخاص الفارين من الصراع في السودان المجاور - منذ أكثر من شهر الآن، وفق ما ذكرت شبكة بي بي سي.

وتقول بي بي سي، إنه لا توجد مراحيض، ولا مياه، ولا مطابخ، فقط حشود من الناس يعيشون حول حقائبهم، أو يستريحون على عربات الأمتعة، أو ينامون تحت خيام مؤقتة خلال انتظار الرحلة.

انتهى بهم الأمر هكذا، على بعد أربع ساعات من الحدود مع السودان، على أمل أن يجد مخرج.

ولكن هناك عدد قليل من الرحلات الجوية ومعلومات قليلة حول وقت مغادرة الناس .

من بين هؤلاء اللاجئين إريتريون اقتلعوا من جذورهم للمرة الثانية بعد وصولهم سابقاً إلى السودان هرباً من الوضع في الوطن.

وفقًا للأمم المتحدة، كان هناك أكثر من 136000 لاجئ وطالب لجوء إريتري في السودان قبل هذه الأزمة.



فر الناس من الاقتصاد المتدهور في إريتريا نهاية العام الماضي وتوجهوا إلى السودان على أمل العثور على عمل وربما السفر إلى دولة أخرى.



بعد الفرار من الخرطوم، قالت إريترية إنها تأمل في الذهاب إلى عاصمة جنوب السودان، لكن ذلك كان يمثل تحديًا، ذاكرة إنه "لا أحد يستطيع المرور إلى جوبا. الطريق مغلق،لا أعرف ما الذي سيحدث بعد ذلك".

وقال وزير خارجية جنوب السودان، دينق داو دينق، لبي بي سي، إن مكتبه اتصل بجميع السفارات الأجنبية بما في ذلك سفارات إريتريا لضمان إعادة مواطنيها.

لكنه أقر بأن الوضع مع الإريتريين معقد بسبب أن هناك من لا يريدون العودة إلى ديارهم ولا يريدون الاتصال بسفارتهم.

