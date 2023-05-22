مافيش أحلي من كدا .. نبيلة عبيد توجه رسالة لنجلاء فتحي

نشرت الفنانة نبيلة عبيد مقطع فيديو للفنانة نجلاء فتحي وهي تشيد بفيلمها القديم "الراقصة والسياسي ".

وعلق نبيله من خلال حسابها الشخصي إنستجرام :" مافيش أحلي من كدا أما الاقي الرسالة دي جيالي من النجمة الجميلة والصديقة العزيزة نجلاء فتحي يبقي يومي قد ايه سعيد ، شكرا يا أحلي زهرة في حياتنا .. مساكم ورد وزهور ".



وتحرص نبيلة عبيد ، على الظهور في المهرجانات بشكل دائم ومميز ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

وتفضل نبيلة عبيد، اختيار الألوان المميزة التي تتناسب معها، واختيار الفساتين اللافتة والأنيقة ذا تصميم أنيق.

ومن الناحية الجمالية تفضل نبيلة عبيد، اختيار الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختيار أحمر الشفاه باللون الأحمر اللافت.