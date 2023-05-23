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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الرواق الأزهري بالشيخ زويد لتعريف النشء والشباب بأخلاق النبي محمد

لقاءات الرواق الازهري
لقاءات الرواق الازهري بمراكز الشباب بسيناء


واصلت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء،  تنفيذ لقاءات الرواق الازهري بمراكز الشباب علي مستوي مدن وقرى المحافظة ، بالتعاون مع منطقة شمال سيناء الأزهرية.، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، و جيهان حنفي وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشيء، و إيمان عثمان مدير عام إدارة الموهوبين والمبدعين.  

 

مركز شباب الكوثر:

وقال ايهاب حسن عبد الوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء،  أنه تم تنفيذ لقاءات الرواق الازهري ،بمركز شباب الكوثر بالشيخ زويد  ،  لتعريف النشء والشباب بأخلاق نبينا الكريم صل الله عليه وسلم وعظمة خلقه الشريف صل الله عليه وسلم ، 

و أوضح  ،  بأن الهدف من اللقاءات التثقيفية والتوعوية نشر الوعي لدي النشئ والشباب بأهمية  دور الأسرة في التربية الإسلامية علي القيم ومباديء الشريعة   بأعتبارها اللبنه الأولي في بناء المجتمع وأساس نهضته .

حاضر في اللقاء فضيلة الشيخ هاني اسماعيل  مركز شباب الكوثر بالشيخ زويد ، و حسن فوزي عضو اداري رواق العلوم الشرعيه والعربيه ، واحمد محمد عضو تقني متابعة ،  وأسماء احمد حسيني العضو العلمي لرواق العلوم الشرعيه والعربيه   وحسين عبد العزيز مدير فروع الرواق الازهري بشمال سيناء.

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تنفيذ مبادرة معا للقمة لطلاب الثانوية العامة في شمال سيناء


 

لقاءات الرواق الأزهري الشباب الشيخ زويد

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