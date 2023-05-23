الرواق الأزهري بالشيخ زويد لتعريف النشء والشباب بأخلاق النبي محمد



واصلت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء، تنفيذ لقاءات الرواق الازهري بمراكز الشباب علي مستوي مدن وقرى المحافظة ، بالتعاون مع منطقة شمال سيناء الأزهرية.، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، و جيهان حنفي وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشيء، و إيمان عثمان مدير عام إدارة الموهوبين والمبدعين.

مركز شباب الكوثر:

وقال ايهاب حسن عبد الوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، أنه تم تنفيذ لقاءات الرواق الازهري ،بمركز شباب الكوثر بالشيخ زويد ، لتعريف النشء والشباب بأخلاق نبينا الكريم صل الله عليه وسلم وعظمة خلقه الشريف صل الله عليه وسلم ،

و أوضح ، بأن الهدف من اللقاءات التثقيفية والتوعوية نشر الوعي لدي النشئ والشباب بأهمية دور الأسرة في التربية الإسلامية علي القيم ومباديء الشريعة بأعتبارها اللبنه الأولي في بناء المجتمع وأساس نهضته .

حاضر في اللقاء فضيلة الشيخ هاني اسماعيل مركز شباب الكوثر بالشيخ زويد ، و حسن فوزي عضو اداري رواق العلوم الشرعيه والعربيه ، واحمد محمد عضو تقني متابعة ، وأسماء احمد حسيني العضو العلمي لرواق العلوم الشرعيه والعربيه وحسين عبد العزيز مدير فروع الرواق الازهري بشمال سيناء.



