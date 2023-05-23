عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حل مشكلة ورد النيل.. الفائز بالمركز الأول بتحدي البحث العلمي يكشف التفاصيل

صدى البلد

كشف أحمد علي الأستاذ بكلية الزراعة جامعة المنصورة، تفاصيل الفوز بالمركز الأول في التحدي الخامس لأكاديمية البحث العلمي على منصة الابتكار لحل مشكلة ورد النيل .

 

txt

البحث العلمي تعلن الفائزين في التحدي الخامس لحل مشكلة ورد النيل

txt

زراعة النواب توصى بخطة محددة من وزارة الرى لمكافحة ورد النيل

وقال أحمد علي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :"   ورد النيل يتسبب في مشاكل بيئية كبيرة وورد النيل دخل مصر في عهد محمد علي كـ نبات زينة ".

 

 

 وأضاف أحمد علي:" ورد النيل يستنزف كميات كبيرة من المياه والمياه التي يحصل عليها ورد النيل يمكن الاستفادة منها في الزراعة ".

 

 وتابع أحمد علي:"  ورد النيل يهدد حركة الملاحة في نهر النيل "، مضيفا" هناك حالة من الزخم البحثي من أجل التوصل إلى حلول لحل مشكلة ورد النيل ".

 

 ولفت احمد علي:" عكفنا على التوصل إلى طريقة مستدامة لحل مشكلة ورد النيل وتوصلنا إلى فكرة حصاد نبات ورد النيل من خلال تقنية تعمل على تجميع النبات والتخلص من المياه، وينمكن الاستفادة من مخلفات النبات في انتاج مواد ذات قيمة مضافة مثل الوقود الحيوي".

ورد ورد النيل النيل اخبار التوك شو البحث العلمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لأصحاب المعاشات.. صرف نفقة تعادل معاش 3 أشهر في هذه المواعيد.. تفاصيل

بسبب مباراة الداخلية ..قرار عاجل من الزمالك ضد أوسوريو

طعنة فى رقبتها.. فنانة شهيرة فى حالة خطرة بالمستشفى

رجل أعمال.. تعرف على حبيب دينا الشربيني الجديد

7 ملايين يورو.. عرض مغرٍ للاعب الأهلي من نادٍ أوروبي

الانتماء للفلوس.. إعلامي يعلن رحيل نجم الأهلي إلى الدوري القطري

يهم المواطنين .. أحمد موسى يعلن خبرا سارا علي الهواء

دهسوه 3 مرات بالسيارة| القصة الكاملة لمصرع حفيد فنان شهير على يد رجل أعمال ونجله بالبحيرة

ترشيحاتنا

بتأكل عيش.. تعليق مؤثر من مدرب الزمالك السابق على مستوى الفريق

سعر الدولار في بنوك القطاع الخاص اليوم 23-5-2023

مكارثي: محادثات «سقف الدين» مع بايدن «بناءة» لكن دون إحراز أي تقدم

أول تحرك من وزارة الرياضة بعد هروب لاعب المصارعة أحمد بغدودة

المغضوب عليه.. محمد فاروق: قرار عاجل من كولر بشأن نجم الأهلي

الحرب التكنولوجية| الصين تحظر منتجات Micron الأمريكية لتشكيلها خطرا على الأمن القومي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امرأة تتفاجأ بقلبها معروضا داخل متحف بلندن

صياد يصطاد سمكة تثير رعب السوشيال ميديا في روسيا.. صور

بعد مزيل العرق.. استخراج زجاجة زيت شعر من معدة عجوز بالهند

النتيجة مدهشة.. ماذا يحدث للجسم عند تناول العنب الأحمر ؟

فيديو

سجل حافل من الإنجازات.. حلمي طولان مديرا فنيا لـ سيراميكا كليوباترا

الفنان أحمد فتحي يكشف مآسي عاشها في حياته

تحذير عاجل .. عاصفة شمسية تضرب الأرض بداية من اليوم

هل تعود شهادة 25% من جديد عقب قرارات البنك المركزي ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ