حل مشكلة ورد النيل.. الفائز بالمركز الأول بتحدي البحث العلمي يكشف التفاصيل

كشف أحمد علي الأستاذ بكلية الزراعة جامعة المنصورة، تفاصيل الفوز بالمركز الأول في التحدي الخامس لأكاديمية البحث العلمي على منصة الابتكار لحل مشكلة ورد النيل .

وقال أحمد علي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" ورد النيل يتسبب في مشاكل بيئية كبيرة وورد النيل دخل مصر في عهد محمد علي كـ نبات زينة ".

وأضاف أحمد علي:" ورد النيل يستنزف كميات كبيرة من المياه والمياه التي يحصل عليها ورد النيل يمكن الاستفادة منها في الزراعة ".

وتابع أحمد علي:" ورد النيل يهدد حركة الملاحة في نهر النيل "، مضيفا" هناك حالة من الزخم البحثي من أجل التوصل إلى حلول لحل مشكلة ورد النيل ".

ولفت احمد علي:" عكفنا على التوصل إلى طريقة مستدامة لحل مشكلة ورد النيل وتوصلنا إلى فكرة حصاد نبات ورد النيل من خلال تقنية تعمل على تجميع النبات والتخلص من المياه، وينمكن الاستفادة من مخلفات النبات في انتاج مواد ذات قيمة مضافة مثل الوقود الحيوي".