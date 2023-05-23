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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أفضل الأطعمة لمرضى حمى الضنك.. تعرف عليها

ما الذي يجب أن يعطى
ما الذي يجب أن يعطى لمريض حمى الضنك في الطعام؟

حمى الضنك هي حمى فيروسية تنتشر عن طريق لدغة بعوضة، ولا يزال يمثل مشكلة صحية عامة رئيسية في العديد من دول العالم بما في ذلك الهند، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، هناك من 50 إلى 100 مليون حالة إصابة بحمى الضنك كل عام ، منها حوالي 500000 حالة شديدة الخطورة وتتطلب العلاج في المستشفى، تزايدت حالات الإصابة بحمى الضنك في الهند في السنوات القليلة الماضية. في عام 2019 وحده، تم تسجيل أكثر من 188000 حالة إصابة بحمى الضنك .

 ، يصعب علاج حمى الضنك، يمكن أن يسبب المرض أعراضًا شبيهة بأعراض الأنفلونزا، مثل ارتفاع شديد في درجة الحرارة ، وصداع ، وآلام في العضلات والمفاصل ، وفي بعض الحالات يمكن أن تكون مهددة للحياة، لا يوجد علاج محدد لحمى الضنك، لكن اتباع نظام غذائي صحي يمكن أن يمنع تفاقم الحالة ، مما قد يساعد في التعافي بشكل أسرع من العدوى.

أدخل الأطعمة المضادة للالتهابات

أدخل الأطعمة المضادة للالتهابات

وفقا لما نشره موقع هيلثي، يمكن أن تسبب حمى الضنك التهابًا وألمًا في الجسم ، لذا فإن تضمين الأطعمة المضادة للالتهابات في النظام الغذائي يمكن أن يكون مفيدًا.

تشمل بعض الأمثلة على نظام غذائي مضاد للالتهابات الفواكه الطازجة الغنية بمضادات الأكسدة مثل التوت والفواكه الحمضية مثل الكيوي والخضروات الورقية الخضراء والكركم والزنجبيل والثوم والأسماك الزيتية مثل السلمون أو السردين والمكسرات والبذور والدهون الصحية مثل كالأفوكادو والزيتون هناك زيوت.

 يمكن أن توفر هذه العناصر العناصر الغذائية الأساسية وتساعد جهاز المناعة على التعافي من حمى الضنك .

أضف اللون إلى طبقك

أضف اللون إلى طبقك

تناول الفاكهة الغنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة والإلكتروليتات، تعتبر الفواكه الحمضية مثل البرتقال والليمون والكيوي والجريب فروت مصادر جيدة لفيتامين سي وتساعد على تقوية جهاز المناعة. تساعد الإنزيمات الموجودة في الأناناس والبابايا على الهضم وتقليل الانتفاخ.

 تحتوي أوراق البابايا على مادة الأسيتوجينين، وهي مادة كيميائية نباتية فريدة من نوعها. يعتبر علاجًا فعالًا لضحايا حمى الضنك. نتيجة لذلك، يزداد عدد الصفائح الدموية بسرعة وتعود الطاقة مرة أخرى إلى الجسم.

أدخل المكسرات في نظام حمى الضنك

أدخل المكسرات في نظام حمى الضنك

يحتوي اللوز والجوز والكاجو على العديد من العناصر الغذائية، مثل الدهون الصحية والبروتينات والفيتامينات،توفر هذه الطاقة الأساسية ويمكن أن تساعد في التعافي ومع ذلك، لسهولة الهضم ، يجب سحق هذه المكسرات أو طحنها جيدًا، اتصل بطبيب أو اختصاصي تغذية للحصول على مشورة غذائية شخصية أثناء حمى الضنك.

تناول الكثير من الخضار

تناول الكثير من الخضار

تزيد السبانخ واليقطين والجزر والخس والملفوف والبروكلي والشمندر من الصفائح الدموية وتساعد في التعافي بشكل أسرع أثناء حمى الضنك، السبانخ غنية بمضادات الأكسدة ، بما في ذلك فيتامين ج وفيتامين هـ وبيتا كاروتين.

تعمل مضادات الأكسدة هذه على التخلص من الجذور الحرة الضارة في الجسم وتقليل الالتهاب ودعم جهاز المناعة. الخضار مصدر جيد للحديد، فهي لا تسمح بنقص الحديد في الجسم وتمنع فقر الدم ، حيث تنخفض الصفائح الدموية في الدم.

حافظ على رطوبتك

حافظ على رطوبتك

شرب الكثير من الماء والسوائل الأخرى مفيد جدًا في علاج حمى الضنك، قم بتضمين المشروبات الساخنة وشاي الأعشاب والمرق والحساء في نظامك الغذائي، بصرف النظر عن هذه المشروبات الساخنة، فإن المشروبات الباردة مثل ماء الليمون أو اللبن أو اللاسي وماء جوز الهند تساعد في الحفاظ على محتوى الماء في الجسم.

تساعد هذه المشروبات من ناحية في الحفاظ على الترطيب وإزالة السموم من الجسم بالكامل، بينما تساعد أيضًا في زيادة عدد الصفائح الدموية من ناحية أخرى.

اتباع نظام غذائي صحي اعراض الانفلونزا اتباع نظام غذائي إرتفاع شديد آلام في العضلات الجريب فروت الجذور الحرة الثوم التهابات الهضم التخلص الطازجة ​​​​​​​health أدخل الأطعمة المضادة للالتهابات أضف اللون إلى طبقك أدخل المكسرات في نظام حمى الضنك تناول الكثير من الخضار

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