أسعار الكهرباء 2023 يوليو المقبل

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، إن مجلس الوزراء سيقرر إن كان سيتم تأجيل زيادة أسعار الكهرباء أم سيتم العمل بخطة رفع الدعم المعتمدة والتى تم الإعلان عن تفاصيلها منذ عامين ، ولكن مجلس الوزراء قرر العام الماضى 2022 إرجاء الزيادة حتى 30 يونيو 2023 نظرا للظروف الاقتصادية الراهنة .

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء أعلن في أكتوبر الماضي 2022، بتكليفات من الرئيس السيسى تأجيل تطبيق زيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء حتى 30 يونيو المقبل 2023.

فيما كشف مصدر مسئول في الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن تأجيل رفع الدعم عن الكهرباء هذه الفترة كلف الدولة ما يزيد على 25 مليار جنيه بسبب زيادة أسعار الغاز الطبيعي والوقود، مشيرا إلى أن تطبيق الزيادة هذه المرة أصبح ضروريا نظرا لان سعر الصرف انعكس على تكلفة الكهرباء ،كما أن خطة رفع الدعم عن الكهرباء يسهل قرض البنك الدولى طبقا لشروطه .

وأوضح المصدر أن الأسعار التى تم الإعلان عنها فى 2020 سيتم تطبيقها دون تغيير وهى :

أسعار الكهرباء 2023

الشريحة الأولى، التي تبدأ من صفر إلى 50 كيلووات، سعرها حاليًّا 48 قرشًا، وفي أول يوليو المقبل ستكون 58 قرشًا.

الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات، وسعرها حاليًّا 58 قرشًا، وفي أول يوليو المقبل ستكون 68 قرشًا

الشريحة الثالثة، من صفر حتى 200 كيلووات، وسعرها حاليًّا 77 قرشًا، و ستكون 83 قرشًا.

الشريحة الرابعة، من 201 إلى 350 كيلووات، وسعرها حاليًّا 106 قروش، وستكون 111 قرشًا.

الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات، وسعرها حاليًّا 128 قرشًا، وستصل إلى131 قرشًا.

الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كيلووات، وسيكون سعرها كما هي حاليًّا 140 قرشًا.

الشريحة السابعة من صفر لأكثر من 1000 (145 قرشا) وأصحاب تلك الشريحة أيضا لا يحصلون على دعم ولا يخضعون لنظام التشريح وستكون سعرها في يوليو المقبل كما هي منذ 3 سنوات 145 قرشا.



أسعار رسوم خدمة العملاء

الشريحة الأولى: خدمة العملاء كما هي جنيه واحد.

الشريحة الثانية: خدمة العملاء كما هي جنيهان.

الشريحة الثالثة: خدمة العملاء كما هي 6 جنيهات.

الشريحة الرابعة: خدمة العملاء كما هي 11 جنيها.

الشريحة الخامسة: خدمة العملاء كما هي 15 جنيهًا.

الشريحة السادسة: خدمة العملاء كما هي 25 جنيها.

الشريحة السابعة: خدمة العملاء كما هي 40 جنيهًا.- ومن صفر إلى أكثر من 1000 خدمة العملاء كما هي 40 جنيهًا.