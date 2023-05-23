عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أسعار الكهرباء 2023 يوليو المقبل

صدى البلد

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، إن مجلس الوزراء سيقرر إن كان سيتم تأجيل زيادة أسعار الكهرباء أم سيتم العمل بخطة رفع الدعم المعتمدة  والتى تم الإعلان عن تفاصيلها منذ عامين ، ولكن مجلس الوزراء قرر العام الماضى 2022 إرجاء الزيادة حتى 30 يونيو 2023 نظرا للظروف الاقتصادية الراهنة .

وكان  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء  أعلن في  أكتوبر الماضي 2022، بتكليفات  من الرئيس السيسى  تأجيل تطبيق زيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء  حتى 30 يونيو المقبل 2023.

txt

وزير الكهرباء: نعمل على تحسين وتطوير شبكتى النقل والتوزيع

txt

أسعار عداد الكهرباء 2023 والرسوم.. تعرف عليها

فيما كشف  مصدر مسئول في الشركة القابضة لكهرباء مصر،  أن تأجيل رفع الدعم عن الكهرباء هذه الفترة كلف الدولة ما يزيد على 25 مليار جنيه بسبب زيادة أسعار الغاز الطبيعي والوقود، مشيرا إلى أن  تطبيق الزيادة هذه المرة  أصبح ضروريا نظرا لان سعر الصرف انعكس على تكلفة الكهرباء ،كما أن خطة رفع الدعم عن الكهرباء يسهل قرض البنك الدولى طبقا لشروطه .

وأوضح المصدر أن الأسعار التى تم الإعلان عنها  فى 2020 سيتم تطبيقها دون تغيير وهى : 

  أسعار  الكهرباء 2023

 الشريحة الأولى، التي تبدأ من صفر إلى 50 كيلووات، سعرها حاليًّا 48 قرشًا، وفي أول يوليو المقبل ستكون 58 قرشًا.

 الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات، وسعرها حاليًّا 58 قرشًا، وفي أول يوليو المقبل ستكون 68 قرشًا

 الشريحة الثالثة، من صفر حتى 200 كيلووات، وسعرها حاليًّا 77 قرشًا، و ستكون 83 قرشًا.

 الشريحة الرابعة، من 201 إلى 350 كيلووات، وسعرها حاليًّا 106 قروش، وستكون 111 قرشًا.

 الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات، وسعرها حاليًّا 128 قرشًا، وستصل إلى131 قرشًا.

 الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كيلووات، وسيكون سعرها كما هي حاليًّا 140 قرشًا.

 الشريحة السابعة من صفر لأكثر من 1000 (145 قرشا) وأصحاب تلك الشريحة أيضا لا يحصلون على دعم ولا يخضعون لنظام التشريح وستكون سعرها في يوليو المقبل كما هي منذ 3 سنوات 145 قرشا.


أسعار رسوم خدمة العملاء 

الشريحة الأولى: خدمة العملاء كما هي جنيه واحد.

 الشريحة الثانية: خدمة العملاء كما هي جنيهان.

 الشريحة الثالثة: خدمة العملاء كما هي 6 جنيهات.

الشريحة الرابعة: خدمة العملاء كما هي 11 جنيها.

الشريحة الخامسة: خدمة العملاء كما هي 15 جنيهًا.

 الشريحة السادسة: خدمة العملاء كما هي 25 جنيها.

الشريحة السابعة: خدمة العملاء كما هي 40 جنيهًا.- ومن صفر إلى أكثر من 1000 خدمة العملاء كما هي 40 جنيهًا.

أسعار الكهرباء وزير الكهرباء أسعار الكهرباء 2023 رفع الدعم عن الكهرباء رئيس الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

320 جنيها خلال ساعات|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

الكرتونة نزلت 40 جنيها| زلزال يضرب أسعار البيض لأول مرة منذ شهور

نزل 6 جنيهات دفعة واحدة|تراجع الدولار في السوق السوداء وهذا سعره بالبنوك

بسبب مباراة الداخلية ..قرار عاجل من الزمالك ضد أوسوريو

تهاني تستغيث من زوجها: مقرف جدا في العلاقة الزوجية

7 ملايين يورو.. عرض مغرٍ للاعب الأهلي من نادٍ أوروبي

توضيح عاجل من السلطات السعودية بشأن استقدام العمالة إلى المملكة

أسعار الكهرباء 2023 يوليو المقبل

ترشيحاتنا

أزمة الديون تتصاعد في أمريكا.. شبح الركود والإفلاس يهددان الاقتصاد العالمي |قراءة

إذاعة عبرية تكشف مصدر قلق جيش الاحتلال بالضفة حاليا

لسماع أقوالهم| استدعاء شهود العيان في واقعة العثور على جثة شاب بمدينة نصر

بث مباشر|الرئيس السيسي يفتتح الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية

الرئيس السيسي يفتتح الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية بشرم الشيخ

الرئيس السيسي يفتتح الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية بشرم الشيخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر مفاجأة.. لن تصدق تكلفة إطلالة ياسمين صبري

رقصة بجامعة حكومية تثير جدلا واسعا على السوشيال.. اعرف القصة؟

انخفض إلى هذا الرقم| خسائر الدولار في السوق السوداء مستمرة.. التفاصيل والأسباب

استخدامات أخرى لـ حبوب منع الحمل.. تعالج هذه الأمراض لدى النساء| تفاصيل

فيديو

طليقة سعد الصغير تتهمه وزوجته بالاعتداء عليها.. فيديو جراف

سجل حافل من الإنجازات.. حلمي طولان مديرا فنيا لـ سيراميكا كليوباترا

الفنان أحمد فتحي يكشف مآسي عاشها في حياته

تحذير عاجل .. عاصفة شمسية تضرب الأرض بداية من اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ