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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يتابع جهود رؤساء الوحدات المحلية في بحث وحل مشاكل المواطنين

اللقاء الاسبوعى
اللقاء الاسبوعى

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية جهود رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء في بحث وحل مشاكل المواطنين من خلال انعقاد لقاء المواطنين الاسبوعي كل في نطاقه والذي يتم انعقاده اسبوعيا وذلك للاستماع لشكاوي ومطالب واحتياجات المواطنين فيما يتعلق بالخدمات المقدمة لهم من كافة قطاعات المرافق والخدمات.


واكد "مختار" " لرؤساء الوحدات المحلية علي حسن استقبال المواطنين وسرعة فحص طالباتهم والتنسيق مع كافة الجهات لحل مشاكلهم وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولي بالرعاية من أجل تحقيق حياة الكريمة لهم وان يتم إعطاء كل ذي حق حقه والعمل الجاد في تبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملتهم. 


وأكد " مختار " علي أننا نعمل جميعا في الجهاز التنفيذي للمحافظة كل في موقعه علي خدمة المواطنين وحل مشاكلهم وتلبية مطالبهم القانونية والمشروعة .

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الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية رؤساء الوحدات المحلية محافظ الدقهلية للحالات الأولي بالرعاية الدقهلية الدكتور أيمن مختار الجهاز التنفيذى

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