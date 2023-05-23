اجتماع عاجل.. الزمالك يخطر أوسوريو بهذا الأمر بعد تدهور النتائج

أكد أحمد حسن قائد، منتخب مصر السابق، أن لجنة الكرة بنادي الزمالك ستعقد اجتماعا عاجلا مع خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الأول، بعد تدهور نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

وكتب أحمد حسن، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "لجنة الكرة بالزمالك تجتمع مع أوسوريو خلال ساعات لإقناعه بتغيير طريقة لعبه مع الفريق لعدم استيعاب اللاعبين لها".

أحمد حسن

وتولى أوسوريو تدريب الزمالك مؤخرا خلفا للبرتغالي جوسفالدو فيريرا، وقاد الأبيض في 5 مباريات بمسابقة الدوري، فاز في مباراتين فقط وتعادل مثلهما وخسر لقاءً.

الزمالك يتعادل مع الداخلية

في سياق آخر، تعادل فريق الزمالك مع نظيره الداخلية بهدف لمثله، أمس الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 47 نقطة.

ويلتقي الزمالك مع طلائع الجيش، الثلاثاء المقبل، في اللقاء المؤجل من الجولة 33 من مسابقة الدوري الممتاز.



