عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إحلال وتجديد 51 فصلا دراسيا بدمياط

منال عوض
منال عوض

قامت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط،  بافتتاح مشروع الإحلال الجزئى لمدرسة النصر للتعليم الأساسى بمدينة دمياط، وذلك خلال الجولة التى أجرتها صباح اليوم فى إطار الاحتفالات بالعيد القومى لمحافظة دمياط..

وخلال الافتتاح الذى حضره  على عبد الرؤوف مدير مديرية التربيةو التعليم و المهندسة جيهان حسين مدير فرع هيئةالابنية التعليمية و حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، تفقدت " المحافظ " المبنى الذى ضم قاعات لرياض الأطفال وفصول دراسية و قاعات للأنشطة ومعامل.

واطلعت على ما شهدته المدرسة من أعمال إحلال جزئي بعدد ٣٦ فصل ليصل إجمالي عدد الفصول الدراسية بها ٥١ فصلا ..

وأشارت " محافظ دمياط " إلى أن هناك اهتمام كبير بقطاع المنشآت التعليمية من خلال إنشاء مدارس جديدة ورفع كفاءة القائم منها و توسعته ، و الذى ساهم فى تحقيق طفرة نوعية بذلك القطاع و تخفيف الكثافة الطلابية بالفصول وتطوير المنظومة التعليمية، مشيدة بما تم تحقيقه من جهود على مدار السنوات الأخيرة.

 كما أكدت أنه تم افتتاح عدد من المدارس بمناطق مختلفة خلال الاحتفالات بالعيد القومى هذا العام

ميناء دمياط يستقبل 9 سفن حاويات وبضائع عامة

55
55
5555
5555
دمياط إحلال وتجديد الاحتفالات بالعيد القومى الأبنية التعليمية و الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الكثافة الطلابية انشاء مدارس جديدة المنظومة التعليمية رئيس الوحدة المحلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الضرائب توضح حقيقة تحصيل 14 ألف جنيه من مكافأة لاعب منتخب المصارعة أحمد بغدودة

رسميا.. الزمالك يخطر وزارة الشباب والرياضة بعزل مرتضى منصور

تصل إلى 7%.. زيادة جديدة في الأجور والمعاشات بداية يوليو المقبل

بفرمان كولر.. شوبير يعلن انتهاء موسم ثنائي الأهلي

شرط لإتمام الصفقة.. الأهلي يحسم قراره بشأن ضم إمام عاشور

320 جنيها خلال ساعات|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

في الأسانسير وشقتها.. قصة طالبة الإسكندرية مع حارس العقار|التفاصيل الكاملة

تنخفض 130 جنيهًا هنا.. مفاجأة فى أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء

موضوعات متعلقة

وزيرة التضامن تقدم روية حول بناء الدولة والإنسان والحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي

ماس كهربائي أم شبهة جنائية؟.. القصة الكاملة لحريق كبير بمسجد في دمياط.. فيديو

ترشيحاتنا

نقل النواب توافق على موازنة الهيئة العامة للطرق والكباري للعام المالى 23/24

السيسي يبحث التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي

سر ارتداء الأميرة رجوة اللون الأبيض في الحنة.. مصممة الفستان تكشف مفاجأة

تركيا تكشف خلية تجسس تابعة للموساد

وش السعد.. الكشف عن حكم مباراة الأهلي والوداد في ذهاب نهائي إفريقيا

الصين تتصدر العالم في سوق السيارات.. تغلبت على ألمانيا واليابان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تتخطى ربع مليون جنيه.. سعر إطلالة درة يثير الجدل

طريقة عمل مخبوزات الكايزر الدايت بدون دقيق

لطلاب المدارس.. تناول هذا الطعام يساعد على التركيز فى الامتحانات

مسميني شوكليت.. صور أثارت الجدل لـ شيرين وحسام حبيب

فيديو

في المصعد.. تفاصيل مؤلمة بحادث طالبة الإسكندرية وحارس العقار

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار يتراجع | تفاصيل

شيرين عن إليسا: لما بتغني بحس إنها ماسكة على الناس شيكات

رغم خلافهما.. حلا شيحة تستعين بأغنية تامر حسنى فى توجيه رسالة لوالدتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ