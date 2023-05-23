إحلال وتجديد 51 فصلا دراسيا بدمياط

قامت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بافتتاح مشروع الإحلال الجزئى لمدرسة النصر للتعليم الأساسى بمدينة دمياط، وذلك خلال الجولة التى أجرتها صباح اليوم فى إطار الاحتفالات بالعيد القومى لمحافظة دمياط..

وخلال الافتتاح الذى حضره على عبد الرؤوف مدير مديرية التربيةو التعليم و المهندسة جيهان حسين مدير فرع هيئةالابنية التعليمية و حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، تفقدت " المحافظ " المبنى الذى ضم قاعات لرياض الأطفال وفصول دراسية و قاعات للأنشطة ومعامل.

واطلعت على ما شهدته المدرسة من أعمال إحلال جزئي بعدد ٣٦ فصل ليصل إجمالي عدد الفصول الدراسية بها ٥١ فصلا ..

وأشارت " محافظ دمياط " إلى أن هناك اهتمام كبير بقطاع المنشآت التعليمية من خلال إنشاء مدارس جديدة ورفع كفاءة القائم منها و توسعته ، و الذى ساهم فى تحقيق طفرة نوعية بذلك القطاع و تخفيف الكثافة الطلابية بالفصول وتطوير المنظومة التعليمية، مشيدة بما تم تحقيقه من جهود على مدار السنوات الأخيرة.

كما أكدت أنه تم افتتاح عدد من المدارس بمناطق مختلفة خلال الاحتفالات بالعيد القومى هذا العام

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