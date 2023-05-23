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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميناء دمياط يستقبل 9 سفن حاويات وبضائع عامة

ميناء دمياط
ميناء دمياط

 

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 9 سفينة .. بينما غادر عدد 4 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة.

 

وأضاف البيان، ان حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 27739 طن تشمل :  1870 طن ملح معبأ و 5600 طن رمل و 12124 طن كلينكر و 5545 طن يوريا و 2600 طن بضائع متنوعة كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 63902 طن تشمل :  3097 طن ابلاكاش و 1353 طن كسب فول صويا و 7750 طن خردة و 16447 طن حديد و 23817 طن ذرة و 10475 طن قمح و 963 طن بضائع متنوعة .

بينما أشار البيان ان حركة الصادر من الحاويات 210 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 285 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 6959 حاوية ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 162239 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 121280 طنًا.

كما تابع البيان بأنه قد غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3910 طن قمح متجهين إلى صوامع  كوم ابو راضي و شبرا و كفر الشيخ ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5759 شاحنة .

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