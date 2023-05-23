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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سر ارتداء الأميرة رجوة اللون الأبيض في الحنة.. مصممة الفستان تكشف مفاجأة

الأميرة رجوة والملكة
الأميرة رجوة والملكة رانيا

احتفلت ملكة الأردن رانيا، مساء الإثنين، بليلة الحنة للأميرة رجوة السيف السعودية، التي ستتزوج ولي العهد الأردني الأمير حسين بن عبد الله الثاني.

وتألقت الأميرة رجوة بفستان أبيض أثيري للمصممة السعودية هنيدة الصيرفي.

وأعربت المصممة السعودية هنيدة الصيرفي عن سعادتها بتصميمها لفستان الأميرة رجوة قائلة:"عندما تلقيت المكالمة لأول مرة كنت سعيدًا للغاية وفخورًا بأن أكون جزءًا من هذه اللحظة الاستثنائية والتاريخية، وإن ما أفخر به بشكل خاص هو نقل قصة الحب بين ولي العهد ورجوة في التصميم نفسه" ، مضيفة أنها تم اطلاعها أولاً على التصميم في نهاية فبراير 2023.

الأميرة رجوة والملكة رانيا

بالنسبة للفستان استوحت الصيرفي الإلهام من ثوب الشابي في منطقة نجد في المملكة العربية السعودية ، حيث تنحدر عائلة السيف.  

وعن تفاصيل الفستان، قالت إن الثوب معروف بأكمامه الطويلة، "إنهما طويلان للغاية ، والأكمام أصبحت حجاب فستان العروس".

فستان الحناء للأميرة رجوة 

سر ارتداء الأميرة رجوة اللون الأبيض في الحنة

اللون الأبيض عادة ما يرمز إلى النقاء والأناقة وهناك معنى جميل لعروس ترتدي اللون الأبيض، ومع ذلك ، فإن فستان الحناء ليس معروفًا حقًا أنه أبيض، وأضاف مصممة الأزياء، متحدثًا عن رغبة السيف في ارتداء الأبيض في هذه المناسبة، فهذه طريقة حديثة وجديدة.

كما أرادت الصيرفي أن فستان الحناء أن يعكس حقبة جديدة من الموضة السعودية عهد عصري ولكنه متجذر في التقاليد والتاريخ.  

فستان الأميرة رجوة

بصرف النظر عن الإشارات إلى تراث السيف السعودي ، فإن الفستان يحتوي أيضًا على إيماءات للثقافة الأردنية تكريماً لعائلة العروس المستقبلية.

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