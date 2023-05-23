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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من روسيا بشأن دخول حاملة طائرات أمريكية النرويج

أرشيفية
أرشيفية

قالت السفارة الروسية في النرويج، إن استعراض القوة، مثل دخول حاملة الطائرات الأمريكية “يو إس إس جيرالد آر فورد” إلى أوسلو، يبدو غير منطقي وضار.

وحسب وكالة الأنباء النرويجية “NTB”، قالت السفارة الروسية: "في الشمال، لا توجد قضية واحدة تتطلب حلاً عسكريًا، ولا موضوعًا واحدًا يتطلب تدخلاً خارجيًا”.

وأضافت:”على الرغم من حقيقة أن أوسلو تدرك أن روسيا لا تشكل تهديدًا عسكريًا مباشرًا للنرويج، فإن استعراضات القوة هذه تبدو غير منطقية وضارة”.

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من جانبها، قالت القوات المسلحة النرويجية، إن حاملة الطائرات الأمريكية “يو إس إس جيرالد آر فورد” ستصل إلى أوسلو في 24 مايو.

يذكر أن وصول حاملة الطائرات يسمح للنرويج بتطوير علاقات التعاون والعلاقات مع الحليف الأهم، الولايات المتحدة.

حاملة الطائرات الأمريكية السفارة الروسية النرويج اوسلو

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