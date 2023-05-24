تعويض مادي.. الفنان الروسي يتوعد غادة والي على الهواء|فيديو

كشف الفنان الروسي جورجي كوارسوف، صاحب أزمة رسومات مُصممة الجرافيك غادة والي تفاصيل الواقعة .

وقال جورجي كوارسوف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" لم أتواصل مع غادة والي بأي شكل من الأشكال".

وأضاف جورجي كوارسوف: "غادة والي لم تحاول أن تتواصل معي ولم يتواصل معي أحد من طرفها".

وتابع جورجي كوارسوف: "يجب أن يتم حل هذه المشكلة عن طريق القانون ويجب بحث هذا الأمر عن طريق الممثل القانوني الخاص بي".

وأكمل جورجي كوارسوف: "أتمنى أن نصل إلى قرار من المحكمة ينصفني والتعويض المالي أمر جيد".