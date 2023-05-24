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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعويض مادي.. الفنان الروسي يتوعد غادة والي على الهواء|فيديو

الفنان الروسي
الفنان الروسي

كشف الفنان الروسي جورجي كوارسوف، صاحب أزمة رسومات مُصممة الجرافيك غادة والي تفاصيل الواقعة .

 

الفنان الروسي يهاجم غادة والي: معرفتها بالحضارة المصرية ضئيلة

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 وقال جورجي كوارسوف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" لم أتواصل مع غادة والي بأي شكل من الأشكال".

 

 وأضاف جورجي كوارسوف: "غادة والي لم تحاول أن تتواصل معي ولم يتواصل معي أحد من طرفها".

 

وتابع جورجي كوارسوف: "يجب أن يتم حل هذه المشكلة عن طريق القانون ويجب بحث هذا الأمر عن طريق الممثل القانوني الخاص بي".

 

 وأكمل جورجي كوارسوف: "أتمنى أن نصل إلى قرار من المحكمة ينصفني والتعويض المالي أمر جيد".

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