الفنان الروسي يهاجم غادة والي: معرفتها بالحضارة المصرية ضئيلة

كشف الفنان الروسي جورجي كوارسوف، صاحب أزمة رسومات مصممة الجرافيك غادة والي تفاصيل الواقعة .

وقال جورجي كوارسوف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" معرفة غادة والي بالحضارة المصرية ضئيلة جدا ".

وأضاف جورجي كوارسوف:" في أي رسومات مصرية هناك قواعد محددة لرسم الرأس وأجزاء الجسم ".

وتابع جورجي كوارسوف:" رسومات غادة والي في المترو وضعت بعض الأكسسورات الخاصة بالحضارة اليونانية وما هي العلاقة بين الحضراة اليونانية والمصرية ".

واكمل جورجي كوارسوف:" لم احصل على اعتذار من السفارة المصرية في موسكو".