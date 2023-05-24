علامة استفهام|محامي الفنان الروسي: الموقع الإلكتروني الخاص بـ«غادة والي» خارج الخدمة.. فيديو

كشف أحمد العطار محامي الفنان الروسي جورجي كوارسوف، صاحب أزمة رسومات مصممة الجرافيك غادة والي تفاصيل الواقعة .

وقال أحمد العطار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "قدمنا بلاغًا للنيابة العامة بشأن الواقعة".

وأضاف أحمد العطار: "الفنان الروسي تواصل معي منذ بداية الأزمة في شهر يوليو 2022".

وتابع أحمد العطار: "نطالب بتطبيق قانون الملكية الفكرية وهذا الأمر من اختصاص المحاكم الاقتصادية وفي الغالب تكون العقوبة تعويضًا ماليًا".

وأكمل أحمد العطار:" الموقع الإلكتروني الخاص بالمصممة غادة والي خارج الخدمة حاليًا وهذا الأمر علامة استفهام".

ولفت أحمد العطار: "لم يكن هناك استعداد للتفاوض من الطرف الآخر ونحن لم نغلق باب التفاوض مع غادة والي".

وتابع أحمد العطار: "موقع المصممة غادة والي خارج الخدمة واحتفظنا بكافة البيانات الخاصة بالموقع قبل خروجه من الخدمة وحصلنا على صور وفيديوهات من الموقع".