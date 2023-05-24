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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

علامة استفهام|محامي الفنان الروسي: الموقع الإلكتروني الخاص بـ«غادة والي» خارج الخدمة.. فيديو

رسومات غادة والي
رسومات غادة والي

كشف أحمد العطار محامي الفنان الروسي جورجي كوارسوف، صاحب أزمة رسومات مصممة الجرافيك غادة والي تفاصيل الواقعة .

 

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 وقال  أحمد العطار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "قدمنا بلاغًا للنيابة العامة بشأن الواقعة".

 

 وأضاف أحمد العطار: "الفنان الروسي تواصل معي منذ بداية الأزمة في شهر يوليو 2022".

 

  وتابع أحمد العطار: "نطالب بتطبيق قانون الملكية الفكرية وهذا الأمر من اختصاص المحاكم الاقتصادية وفي الغالب تكون العقوبة تعويضًا ماليًا".

 

 وأكمل أحمد العطار:" الموقع الإلكتروني الخاص بالمصممة غادة والي خارج الخدمة حاليًا وهذا الأمر علامة استفهام".

 

 ولفت أحمد العطار: "لم يكن هناك استعداد للتفاوض من الطرف الآخر ونحن لم نغلق باب التفاوض مع غادة والي".

 وتابع أحمد العطار: "موقع المصممة غادة والي خارج الخدمة واحتفظنا بكافة البيانات الخاصة بالموقع قبل خروجه من الخدمة وحصلنا على صور وفيديوهات من الموقع".

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