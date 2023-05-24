الصين تعين سفيرا جديدا لها لدى الولايات المتحدة.. تعرف عليه

أفادت وكالة تاس الروسية، أن سفير الصين الجديد لدى واشنطن، شيه فنج، وصل إلى الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، وذلك بعد خمسة أشهر من تعيين سلفه تشين جانج وزيرا للخارجية الصينية.

وقالت السفارة الصينية، في البيان لها جاء على موقعها الالكتروني، إن السفير الصيني وصل إلى مدينة نيويورك.

وقال السفير الصيني الجديد لدي واشنطن، إن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة واجهت صعوبات وتحديات خطيرة، مضيفا: "أنا وزملائي سنضطلع بمسؤولياتنا وننفذ مهمتنا باجتهاد وثبات".

ومن الجدير بالذكر، أن تشين جانج كان يشغل منصب السفير الصيني في الولايات المتحدة من يوليو 2021 حتي تعينه وزيرا جديدا للخارجية في البلاد في ديسمبر 2022، ومنذ ذلك الحين لم يكن للصين سفير لدى الولايات المتحدة.