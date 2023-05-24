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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تعين سفيرا جديدا لها لدى الولايات المتحدة.. تعرف عليه

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة والصين

أفادت وكالة تاس الروسية، أن سفير الصين الجديد لدى واشنطن، شيه فنج، وصل إلى الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، وذلك بعد خمسة أشهر من تعيين سلفه تشين جانج وزيرا للخارجية الصينية.

وقالت السفارة الصينية، في البيان لها جاء على موقعها الالكتروني، إن السفير الصيني وصل إلى مدينة نيويورك.

وقال السفير الصيني الجديد لدي واشنطن، إن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة واجهت صعوبات وتحديات خطيرة، مضيفا: "أنا وزملائي سنضطلع بمسؤولياتنا وننفذ مهمتنا باجتهاد وثبات".

ومن الجدير بالذكر، أن تشين جانج كان يشغل منصب السفير الصيني في الولايات المتحدة من يوليو 2021 حتي تعينه وزيرا جديدا للخارجية في البلاد في ديسمبر 2022، ومنذ ذلك الحين لم يكن للصين سفير لدى الولايات المتحدة.

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