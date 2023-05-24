الكرملين ينسق موعدًا لزيارة بوتين إلى الصين.. تفاصيل

كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية “الكرملين” دميتري بيسكوف أنه يتم حاليًا تنسيق موعد زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين.

وقال بيسكوف في تصريحات لوكالة "تاس": "هناك دعوة قائمة وسيتم الاتفاق عليها، والموعد وكل شيء آخر".

وكان الرئيس الصيني شي جين بينج قال أثناء زيارته الرسمية إلى موسكو إنه دعا الرئيس بوتين لزيارة بكين في وقت مناسب له من العام الجاري.

وأضاف أنه سيعقد في الصين هذا العام المنتدى الدولي الثالث "حزام واحد - طريق واحد".

وشارك الرئيس الروسي في المنتدين السابقين. وعقد المنتدى الأول "حزام واحد – طريق واحد" في بكين في مايو عام 2017 بمشاركة مسئولين من روسيا والصين و28 دولة من أوراسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية. وجرى المنتدى الثاني في بكين في أبريل 2019.