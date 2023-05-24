مستوى متقدم من العلاقات.. الصين وروسيا تتعهدان بالتعاون في مختلف المجالات

أكد رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج، أن بكين مستعدة للعمل مع روسيا لتعزيز التعاون العملي في مختلف المجالات والارتقاء به إلى مستوى جيد.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، الذي يجري زيارة إلى الصين، حيث أكد اليوم الأربعاء، أن العلاقات بين موسكو وبكين تشهد حاليًا مستوى غير مسبوق من التقدم.

وحسب وكالة "رويترز"، أبلغ لي ميشوستين خلال اجتماع في بكين أن التعاون العملي بين الصين وروسيا أظهر اتجاهًا تنمويًا "جيدًا"، كما يشهد حجم الاستثمار بين البلدين تطورًا مستمرًا.

من جانبه، قال ميشوستين خلال الاجتماع مع لي تشيانج، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينج قررا تحديد الخطوط الاستراتيجية لتعزيز التعاون في ثمانية مجالات أساسية. وقد بدأت حكومتا روسيا والصين جهودًا متنسقة لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها على أعلى المستويات".

وأكد ميشوستين أن العلاقات بين روسيا والصين "تتمتع بمستوى غير مسبوق، يتميز بالاحترام المتبادل لمصالح بعضهما البعض، وبالنية المشتركة للتصدي للتحديات الجديدة المرتبطة بتزايد الاضطرابات في الساحة الدولية وضغوط العقوبات غير القانونية من الغرب الجماعي".

ووصل رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين إلى الصين في زيارة تهدف إلى المشاركة في منتدى الأعمال الروسي الصيني وعقد عدة اجتماعات مع القادة الصينيين.