السيطرة على حريق نشب في حظيرة مواشٍ بالشرقية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية من السيطرة على حريق نشب بحظيرة مواشٍ بقرية هربيط التابعة لمركز ومدينة أبو كبير دون وقوع خسائر بشرية أو إصابات.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد بورود إشارة بنشوب حريق بحظيرة مواشٍ بقرية هربيط التابعة لمركز أبو كبير.

وعلى الفور تم إخطار قوات الحماية المدنية، وتم الدفع بسيارة إطفاء، وتم السيطرة على الحريق وإخماده.

وبالانتقال والفحص، تبين نشوب الحريق بحظيرة مواشٍ، ولم يسفر عن وقوع خسائر بشرية أو إصابات.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.