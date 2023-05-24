عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السيطرة على حريق نشب في حظيرة مواشٍ بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية من السيطرة على حريق نشب بحظيرة مواشٍ بقرية هربيط التابعة لمركز ومدينة أبو كبير دون وقوع خسائر بشرية أو إصابات. 

تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد بورود إشارة بنشوب حريق بحظيرة مواشٍ بقرية هربيط التابعة لمركز أبو كبير. 

وعلى الفور تم إخطار قوات الحماية المدنية، وتم الدفع بسيارة إطفاء، وتم السيطرة على الحريق وإخماده.

بينهم شقيقان.. إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم تروسيكل وموتوسيكل بالشرقية

وبالانتقال والفحص، تبين نشوب الحريق بحظيرة مواشٍ، ولم يسفر عن وقوع خسائر بشرية أو إصابات. 

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

أخبار الحوادث اخبار حوادث الشرقية حوادث الشرقية إخماد حريق السيطرة على الحريق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه دفعة واحدة|هزة قوية تضرب الذهب بعد قرار الحكومة وعيار21 الآن مفاجأة

بفرمان من الكاف.. نادي الزمالك مهدد بالغياب عن دوري أبطال إفريقيا

6 جنيهات مرة واحدة|الدولار يتلقى ضربة قوية بالسوق السوداء بعد قرار البنك المركزي

شوبير يوجه صدمة لجماهير النادي الأهلي قبل نهائي إفريقيا

أول تصريحات لـ كريستيانو رونالدو بعد سجوده في الدوري السعودي

خالد الغندور يطرح سؤالا مثيرا بعد فوز الأهلي على إنبي

صدمة جديدة للأهلي| شوبير يعلن إصابة حارس مرمي الفريق قبل نهائي إفريقيا

أول رد من طارق العشري على رحيل محمود حمادة لـ الزمالك

ترشيحاتنا

يقترب من الـ 60 ألف جنيه.. الفلاحين تكشف أسعار العجول هذا العام

لتصويب أخطاء مباراة الداخلية.. محاضرة فنية لـ أوسوريو مع لاعبى الزمالك استعدادا للطلائع

تأخر دراسي وأمراض نفسية.. استشاري علاقات أسرية يُحذر من مخاطر التنمر

السعودية تستضيف اليوم اجتماعا استثنائيا لبحث الاعتداءات على الأقصى

روسيا: نشهد بداية نهاية الهيمنة الغربية على العالم

بشرى سارة في تدريبات الزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكسجين أقل لحياة أطول 50%.. تفاصيل دراسة جديدة صادمة

احمى نفسك من الإصابة بمرض السرطان.. بـ6 طرق فعالة

يوليو شهر الزيادة| كم ستزيد رواتب الموظفين والمعاشات

لمريض السرطان.. احرص على هذه الأشياء الستة يوميا للتعافي

فيديو

أحمد حسن يكشف شرط الأهلي لانضمام عاشور إلى القلعة الحمراء/ فيديو جراف

رحيل كريستيانو رونالدو عن الدوري السعودي | اعرف الحقيقة |شاهد

بطيخ مسرطن وخوخ بمبيدات.. ما الحقيقة؟

خناقاتي مع حسام كل يوم.. شيرين عبد الوهاب تكشف أسرارا جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ