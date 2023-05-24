بينهم شقيقان.. إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم تروسيكل وموتوسيكل بالشرقية

أصيب 4 أشخاص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد، إثر وقوع حادث تصادم تروسيكل وموتوسيكل بطريق شلشلمون منيا القمح.

تم نقل المصابين إلى مستشفى منيا القمح، وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى منيا القمح باستقبال "رامي. م"، 30 سنة، و"طه. م"، 33 سنة، و"علاء. ا"، 24 سنة، و"محمد. خ"، 22 سنة، جميعهم مقيمون قرية الحمدية دائرة مركز منيا القمح، مصابين بكدمات بالجسم، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالانتقال والفحص، تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث تصادم تروسيكل وموتوسيكل بطريق شلشلمون منيا القمح، وتم نقل المصابين إلى مستشفى منيا القمح، وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة.