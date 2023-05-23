غلق مصنع مخلل بالزقازيق مخالف بالشرقية

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه في إطار المرور المكثف علي المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن، والحفاظ علي الصحة العامة للمواطنين، شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع الإدارة الصحية بالزقازيق، بمشاركة مدير الإدارة الصحية، حملة للمرور علي المنشآت الغذائية والأسواق بمركز ومدينة الزقازيق.

أضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه أسفرت جهود الحملة عن ضبط مصنع مخللات به نقص شديد في الاشتراطات الصحية، ويمثل خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق المصنع، كما تم ضبط ١٨ طن و٣١٠ كجم مخللات وملح طعام لسوء التخزين وعدم وجود بيانات، وإعدام ٢ طن و٣٠ كجم أغذية مختلفة، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب ٦ عينات وإرسالها للمعامل لبيان من مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير ٢ محضر جنحة صحية للمخالفات بمركز شرطة الزقازيق.

وأكد الدكتور هشام مسعود استمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية علي مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين، مقدماً الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية ومدير الإدارة الصحية بالزقازيق علي المجهود المبذول لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.