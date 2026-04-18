الاربعاء المقبل.. توفير 200 فرصة عمل لأبناء المنوفية

أعلنت مديرية العمل في محافظة المنوفية عن تنظيم يوم توظيف لتوفير 200 فرصة عمل لأبناء المحافظة.

وأكدت المديرية أنه بالتعاون مع الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية ( أمريكانا ) عن عقد يوم توظيفي لتوفير عدد (200) فرصة عمل لأبناء المحافظة بفروع الشركة بالقاهرة الكبرى.

يأتي ذلك يوم الأربعاء القادم بمقر فرع الشركة بمطعم كنتاكي بسيتي كلوب بشبين الكوم.

وسوف يتم عقد المقابلات من الساعة 11 صباحا مع مراعاة احضار صور من المستندات والأوراق الشخصية..

جاء ذلك في ظل توجيهات الوزير حسن رداد وزير العمل بتكثيف الجهود لتوفير فرص عمل للخريجين وراغبي العمل وبالتنسيق مع الإدارة المركزية للتشغيل وسوق العمل بوزارة العمل وبمتابعة عماد سعيد مدير مديرية العمل بالمنوفية.