بيطري الغربية:تحصين 177 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدي للأبقار وجدري الأغنام

قالت الدكتورة نعمة عارف مصطفى مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إن إجمالى ماتم تحصينه حتى اليوم السبت، 177 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدي للأبقار وجدري الأغنام والماعز على مستوى المحافظة، وذلك خلال الحملة القومية الأولى لعام 2026 والتى استمرت حتى تحقيق المستهدف.

تحصين المواشي



وأشارت مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إلى تحقيق المستهدف تحصينه على مستوى المحافظة خلال فترة الحملة من الأبقار والأغنام والماعز، وأنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية، لإنجاح الحملة.

مواجهه الحمي القلاعية

وأوضحت، أن حملات مديرية الطب البيطرى والإدارات التابعة لها، جابت جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال أعمال التحصين.