لا تفريط في حق الدولة.. استرداد 3 وحدات سكنية بديل العشوائيات بالغردقة

استردت الأجهزة التنفيذية بحي جنوب الغردقة 3 وحدات سكنية بمشروع بديل العشوائيات بمنطقة الروضة، بعد قيام عدد من المواطنين بالاستيلاء عليها دون وجه حق، وذلك في إطار توجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بالتصدي لكافة أشكال التعديات وتطبيق القانون.

وجاءت الحملة تحت إشراف اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، حيث قاد اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب، حملة بالتنسيق مع جهاز تعمير البحر الأحمر على مدار يومين متتاليين، لإخلاء الوحدات المعتدى عليها.

وأوضح رئيس الحي أن الحملة جاءت عقب تلقي بلاغ يفيد بقيام ثلاثة مواطنين بالتعدي على الوحدات والإقامة بها بالمخالفة للقانون، وعلى الفور تم الانتقال لموقع البلاغ، حيث تم التأكد من الواقعة، وإخلاء وحدة سكنية في اليوم الأول، واستكمال إخلاء وحدتين أخريين في اليوم التالي، ليتم استرداد الوحدات الثلاث بالكامل.

وأكد اللواء أحمد جبر أن هذه الوحدات مخصصة لمستحقيها ضمن مشروع بديل العشوائيات، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع أي محاولات للاستيلاء عليها أو إشغالها خارج الإطار القانوني، باعتبارها مشروعًا قوميًا يستهدف توفير سكن لائق للمواطنين.

وفي السياق ذاته، وجّه رئيس الحي بتكثيف أعمال المتابعة الميدانية وتنفيذ دوريات مستمرة بمنطقة الروضة، لمنع تكرار مثل هذه المخالفات، والحفاظ على ممتلكات الدولة وضمان وصولها إلى مستحقيها.