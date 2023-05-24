صحف السعودية| المملكة وأمريكا تؤكدان أهمية وقف النار في السودان.. وتحديد موعد بدء محاكمة ترامب

تلويح أميركي بعقوبات ضد منتهكي الهدنة في السودان

روسيا تعتزم نقل أحدث غواصة نووية إلى قاعدة دائمة بالمحيط الهادئ

الكرملين: روسيا ستحقق كل أهدافها في أوكرانيا

قطر تحذّر: أوروبا قد تواجه نقصًا أسوأ في موارد الطاقة

اليابان لا تعتزم الانضمام لحلف شمال الأطلسي

تراجع التضخم في بريطانيا إلى 8.7%

الأرصاد: أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على 5 مناطق

رونالدو: الدوري السعودي سيكون من أقوى 5 دوريات عالمياً

تناولت صحف السعودية عددا من الموضوعات المتفرقة، حيث تصدر الشأن السوداني أغلب تغطيات الصحف.

أوردت صحيفة الشرق الأوسط الدولية السعودية، جددت السعودية والولايات المتحدة، الثلاثاء، تأكيد أهمية اتفاقية وقف إطلاق النار قصير الأمد، والترتيبات الإنسانية في السودان، التي وقعت عليها القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في جدة، السبت الماضي، بعد مضي 5 أسابيع على الصراع المستمر.

وشدد الجانبان، في بيان، على أن الشعب السوداني بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية وعودة الخدمات الأساسية، وهو ما سيكون ممكناً في ظل وقف إطلاق النار المؤقت.

وتابع البيان: «نظراً لاستمرار معاناة الشعب السوداني، نتيجةً لهذا الصراع المدمّر، فإن السعودية والولايات المتحدة تجددان التزامهما، وتطالبان بالتزام الطرفين بما وقعا عليه من التزامات لوقف إطلاق النار المؤقت، لتقديم المساعدات الإنسانية الضرورية».

أصدرت الولايات المتحدة، أمس (الثلاثاء)، تلويحاً جديداً بفرض عقوبات على الذين يُخلّون بالتزامات هدنة الأيام السبعة في السودان بوساطة سعودية - أميركية، معلنةً عن مساعدات إنسانية إضافية للمتضررين من القتال».

وفي محاولة هي السابعة منذ بدء الاشتباكات في منتصف أبريل (نيسان) الماضي، أعلن المفاوضون في مدينة جدة، الاتفاق على الهدنة الجديدة انطلاقاً من منتصف ليل الاثنين - الثلاثاء لتيسير إيصال المساعدات الإنسانية بآلية مراقبة من الطرفين وبمشاركة سعودية وأميركية.

ذكرت الصحيفة، أن أحدث غواصة تابعة للبحرية الروسية تعمل بالطاقة النووية ومزودة بصواريخ باليستية، ستنتقل إلى قاعدة دائمة، عند شبه جزيرة كامتشاتكا في أغسطس (آب)، وسط جهود تبذلها موسكو لتعزيز وجودها العسكري في المحيط الهادئ.

وتحمل الغواصة «جنراليسيمو سوفوروف»، التي دخلت الخدمة في نهاية عام 2022، ما يصل إلى 16 صاروخاً روسياً من طراز «بولافا» برؤوس نووية، وفقاً لما نقلته وكالة «رويترز».

ونقلت وكالة «تاس» الحكومية عن مصدر قريب من إدارة الجيش أن الغواصة «ستخضع لانتقال داخلي من الأسطول الشمالي (في القطب الشمالي) إلى أسطول المحيط الهادي في أغسطس».

حول ترامب، ذكرت صحيفة الشرق الأوسط، حدّد قاضٍ في نيويورك تاريخ 25 مارس (آذار) 2024 موعداً لبدء محاكمة دونالد ترمب في التهم الجنائية الموجّهة إليه، ما أثار امتعاض الرئيس السابق، لكونه يتزامن وسعيه لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة العام المقبل.

ظهر ترمب أمام القاضي في نيويورك عبر الاتصال بالفيديو من فلوريدا، وتبلّغ من القاضي أيضاً أمراً بتقييد ما يمكنه نشره عبر الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن القضية.

وأصبح ترمب في أبريل (نيسان) أول رئيس أميركي سابق يُوجّه إليه اتهام جنائي، يتعلّق بتزوير وثائق على صلة بدفع مبلغ للممثلة الإباحية ستورمي دانيالز مقابل التستّر على علاقة يعتقد أنها كانت قائمة بينهما.

وينفي الرئيس السابق التهم الـ34.

في شأن آخر، توقّع وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد بن شريده الكعبي (الثلاثاء) أن تواجه أوروبا نقصًا أسوأ في النفط والغاز، مشيرًا إلى أن اعتدال فصل الشتاء نسبيًا جنّب القارّة صعوبات أكبر في الأشهر الماضية.

وقال الكعبي خلال منتدى قطر الاقتصادي «الأمر الوحيد الذي أنقذ البشرية وأوروبا هذا العام هو شتاء معتدل وتباطؤ الاقتصاد».

وأضاف «إذا بدأ الاقتصاد في الانتعاش في (2024) وحلّ شتاء عاديّ، أعتقد أن الآتي أعظم».

محليا، نفذت وزارة الداخلية السعودية، (الثلاثاء)، حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة لتخابره مع دولة معادية، والخروج من المملكة بطريقة غير مشروعة، والالتحاق بأحد معسكرات تلك الدولة، والتدرب على الأسلحة والقنابل، والعودة للمملكة.

وقالت الداخلية السعودية في بيان لها أقدم أحمد بن علي بن معتوق آل بدر - سعودي الجنسية - على التخابر مع دولة معادية، والخروج من المملكة بطريقة غير مشروعة، والالتحاق بأحد معسكرات تلك الدولة، والتدرب على الأسلحة والقنابل، والعودة للمملكة وتستره على من قام بتهريبه ورفقائه لتلقي التدريبات العسكرية، وحيازة السلاح، وتهريبه لسلاح آخر لتنفيذ مخططه الإرهابي للإخلال بأمن المملكة، وأسفر التحقيق معه عن اتهامه بما نسب إليه، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، ولأن ما قام به فعل محرم وضرب من ضروب الإفساد في الأرض، فقد تم الحكم عليه بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور. وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني أحمد معتوق آل بدر بالمنطقة الشرقية.

قالت صحيفة عكاظ، جددت السعودية والولايات المتحدة الأمريكية تأكيدهما أهمية اتفاقية وقف إطلاق النار (قصير الأمد) والترتيبات الإنسانية في السودان التي وقعت عليها القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في المملكة، في مدينة جدة، بتاريخ 20 مايو 2023، بعد مضي خمسة أسابيع على الصراع المستمر، فالشعب السوداني بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية وإلى عودة الخدمات الأساسية، وهو ما سيكون ممكناً في ظل وقف إطلاق النار المؤقت.

محليا، ذكرت عكاظ، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم (الأربعاء)، - بمشيئة الله تعالى - بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة. كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، المدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والشرقية.

ذكرت الصحيفة، سجل نجم فريق النصر الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو حضوراً لافتاً خلال المواجهة ضد الشباب، وأسهم في إحراز هدف الانتصار للنصر وخطف النقاط الثلاث المهمة في مشوار الفريق لمطاردة الاتحاد المتصدر الذي تفوق على الباطن في جدة بهدف نظيف.



وقال كريستيانو رونالدو بعد المباراة خلال تصريح تلفزيوني ‏«في رأيي الدوري السعودي دوري قوي، وليس بالسهل، ويحتاج إلى بعض اللاعبين وسيكون من ضمن أقوى خمسة دوريات في العالم».

وتوج «الدون» حضوره المميز أمام الشباب بهدف حاسم وخمس تسديدات فيما صنع فرصة واحدة فقط محققة للهدف، ونجح في المراوغة بالكرة ثلاث مرات، ولمس الكرة 37 مرة بحسب إحصاءات المباراة.

قالت صحيفة الرياض، ذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الأربعاء إن روسيا ستحقق جميع أهدافها في أوكرانيا إما من خلال عمليتها العسكرية الخاصة أو من خلال وسائل أخرى.

وقال بيسكوف، رداً على سؤال حول ما إذا كانت روسيا ستدرس إمكانية تجميد الصراع، إن روسيا "تأخذ فقط في اعتبارها استكمال عمليتها العسكرية الخاصة: ضمان مصالحها وتحقيق أهدافها إما من خلال العملية العسكرية الخاصة أو أي وسائل أخرى متاحة".

ذكرت الصحيفة، قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اليوم الأربعاء إن بلاده ليس لديها خطط للانضمام لعضوية حلف شمال الأطلسي، لكنه أقر بأن الحلف العسكري يخطط لفتح مكتب اتصال في اليابان.

وقال كيشيدا في جلسة برلمانية اليوم الأربعاء "لا علم لدي بشأن اتخاذ قرار" لإقامة مكتب للحلف، وأضاف أن بلاده لا تخطط للانضمام إلى الحلف كدولة عضو أو شبه عضو.

اوردت الصحيفة، أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الوطني البريطاني اليوم الأربعاء أن تضخم أسعار المستهلكين في البلاد تراجع إلى 8.7 بالمئة في أبريل من 10.1 بالمئة في مارس.

وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم تراجع المعدل السنوي إلى 8.2 بالمئة في أبريل نيسان متراجعا بقدر أكبر عن أعلى مستوى له في 41 عاما سجله في أكتوبر وهو 11.1 بالمئة.

وتوقع بنك إنجلترا هذا الشهر أن تكون نسبة التضخم لشهر أبريل 8.4 بالمئة. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء والمشروبات والتبغ، إلى 6.8 بالمئة.