خطر يهدد العالم | كارثة الديون تدفع أفقر الدول في إفريقيا و العالم إلى حافة الانهيار.. 70 مليار دولار مستحقة خلال 2023

- أزمة ديون أفريقيا في بؤرة التركيز مع اجتماع قادة مجموعة السبع في قمة مالية

-تدعو السلطات الفرنسية مجموعة السبع إلى زيادة التمويل للدول الأضعف

-قمة مرتقبة من أجل ميثاق مالي عالمي جديد" لمعالجة أزمة الديون والتمويل الأخضر والضرائب الدولية

تواجه عشرات البلدان الفقيرة عدم الاستقرار الاقتصادي، بل وحتى الانهيار تحت وطأة مئات المليارات من الدولارات في شكل قروض خارجية، معظمها من أكبر مقرض حكومي في العالم، وهي الصين، وفق ماذكرت صحف أمريكية.



سداد الديون



وجد تحليل أمريكي، لعشرات البلدان الأكثر ديونًا للصين - بما في ذلك باكستان وكينيا وزامبيا ولاوس ومنغوليا - أن سداد الديون يستهلك قدرًا متزايدًا من عائدات الضرائب اللازمة لإبقاء المدارس مفتوحة وتوفير الكهرباء والدفع مقابل للطعام والوقود.

استنزاف الاحتياطات



يعد هذا أمر يستنزف احتياطيات العملات الأجنبية التي تستخدمها هذه البلدان لدفع الفوائد على تلك القروض، مما يترك للبعض أشهر فقط قبل نفاد تلك الأموال.

احجام الصين وتلكؤ أمريكا والمؤسسات المالية

وراء الكواليس، هناك إحجام من قبل الصين عن إعفاء هذه الدول من الديون، علاوة على تلكؤ أمريكا والمؤسسات الدولية كصندوق النقد و غيره.



50 % من القروض



حصلت البلدان الإفريقية والأشد احتياجا في تحليل لوكالة أسوشييتد برس، على ما يصل إلى 50٪ من قروضها الخارجية من الصين وكان معظمها يخصص أكثر من ثلث الإيرادات الحكومية لسداد الديون الخارجية.



زامبيا وسريلانكا



وقد تعثرت دولتان ، وهما زامبيا وسريلانكا ، في عجزهما عن سداد أقساط الفائدة على القروض الممولة لبناء الموانئ والمناجم ومحطات الطاقة.



باكستان



في باكستان، تم تسريح الملايين من عمال النسيج لأن البلاد عليها ديون خارجية كبيرة ولا تستطيع تحمل الكهرباء وتشغيل الآلات.

كينيا

في كينيا، أوقفت الحكومة دفع رواتب الآلاف من موظفي الخدمة المدنية لتوفير النقود لسداد القروض الأجنبية.



نصف مليون وظيفة



منذ أن تخلفت سريلانكا عن السداد قبل عام ، اختفت نصف مليون وظيفة خاصة في مجال الصناعة ، وتغلغل التضخم بنسبة 50٪ ، وسقط أكثر من نصف السكان في أجزاء كثيرة من البلاد في براثن الفقر.



توقعات الخبراء



يتوقع الخبراء أنه ما لم تبدأ الصين وامريكا والدول المقرضة الأخرى في تخفيف موقفها بشأن قروضها للدول الفقيرة ، فقد تكون هناك موجة من التخلف عن السداد والاضطرابات السياسية.

قال كين روجوف الخبير الاقتصادي بجامعة هارفارد: "في كثير من أنحاء العالم، وصلت الأمور إلى ذروتها".



عبء ديون إفريقيا



ويخشى بعض الاقتصاديين من أن عبء ديون إفريقيا يزداد ثقلاً بسبب الافتقار إلى السياسات المعينة على تجاوز الأزمة.

وفقًا لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2022 ، يعاني أكثر من 54 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل من ديون مفرطة بشكل كبير وتحتاج إلى تخفيف عاجل للديون لتحويل اقتصاداتها والتكيف مع تغير المناخ.



تشاد وإثيوبيا وزامبيا



ليست تشاد وإثيوبيا وزامبيا ، التي تجري حاليًا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي ، سوى بعض من العديد من البلدان التي تعاني من مشاكل ديون حادة .

هل من حلول



لحل هذا الوضع ، تدعو الأمم المتحدة إلى تسريع إعادة هيكلة الديون للبلدان الفقيرة والتمويل الجديد في إفريقيا وغيرها للدول الأشد احتياجا، و ستكون قضايا تغير المناخ والديون محور القمة التي ستعقد يومي 22 و 23 يونيو في باريس قبل انعقاد مؤتمر الأطراف المقبل في الإمارات العربية المتحدة.

في القمة ، تخطط فرنسا لبدء مناقشات حول آليات تضامن جديدة لدعم التحولات البيئية في البلدان الأكثر ضعفا. على وجه الخصوص ، قد تدعم باريس فكرة فرض ضريبة دولية على الشركات متعددة الجنسيات في قطاع الطاقة أو على النقل البحري.

وقبل أيام اجتمع زعماء مجموعة السبع في اليابان لمعالجة المخاوف العالمية الملحة بما في ذلك الحرب في الأوكراني وتغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي، وفق ما ذكر موقع أفريكانيوز.

وعانت العديد من الدول النامية من صعوبة الديون نتيجة لوباء الفيروس التاجي لأنه كان من المتوقع أن تستمر في سداد ديونها على الرغم من الضربة الشديدة لاقتصادها، وفق ما ذكرت شبكة بيزنس إنسايدر الأمريكية.

وأشار مسؤول فرنسي إلى أن "إفريقيا مثقلة بالديون ونحن ندفع ثمن الأزمات التي أعقبت ذلك، بما في ذلك أزمة أوكرانيا الآن ، لذا فإن مجموعة السبع تتحمل مسؤولية".

وقال المسؤول إنه من الأهمية بمكان وضع نهج منظم للتعامل مع ديون إفريقيا بدلاً من معالجتها على أساس كل دولة على حدة.

بالإضافة إلى المشاكل المالية لأفريقيا ، فإن بعض أفقر دول العالم غير قادرة على الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر وتجد صعوبة في الحصول على الأموال اللازمة لمواجهة كارثة المناخ لأنها تشعر بالفعل بآثارها.

ولا يزال يتعين على الدول الغنية الوفاء بالتزامها بتقديم 100 مليار دولار سنويًا لتمويل المناخ ، وهي عقبة كبيرة أمام المناقشات الدولية بشأن المناخ.



جدول زمني



تعتقد باريس أنه يمكن وضع جدول زمني في شهر يونيو لمدة 18 إلى 24 شهرًا التالية ، مع توحيد الجهود في عام 2023 في مؤتمر تغير المناخ في دبي ، والاجتماعات العامة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ، وقمة قادة مجموعة العشرين في الهند.

حجم الديون



بلغ حجم الديون المستحقة على البلدان الأفريقية أعلى مستوى منذ أكثر من عقد، وفق ما ذكرت مجلة فوربس الأمريكية. هذا العام، سيُستحق سداد 69 مليار دولار من مدفوعات الديون الأفريقية - أكثر من كل المساعدات التي تلقتها أفريقيا في عام 2021.

ستنفق الحكومات الأفريقية 10٪ من قروضها لخدمة الإيرادات - ثلاثة أضعاف المعدل الذي تم دفعه قبل عقد من الزمن.. ونيجيريا وحدها ستنفق 59٪ من الإيرادات الحكومية لخدمة الديون.

لكن ما يقف في الطريق هو مواجهة بين اللاعبين الرئيسيين، الولايات المتحدة وشركائها في مجموعة السبع والصين والدائنين من القطاع الخاص، وقد تكون القمم القادمة مفتاح لحل الأزمة .