عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب زوجته ووزيرة داخليته.. فضيحة كبيرة تطارد رئيس وزراء بريطانيا

سوناك وزوجته وأولاده
سوناك وزوجته وأولاده

تلاحق رئيس الوزراء البريطاني “ريشي ‎سوناك”، اتهامات بالضعف، كونه لم يتخذ قرارات حاسمة بشأن اتهامات باستغلال النفوذ لوزيرة الداخلية “سويلا برافيرمان”، علاوة على الجدل العام ضده وضد زوجته وثروتهما الكبيرة، وفق ما ذكرت صحف بريطانية.

مخاوف اغتيال بوتين.. لماذا يخشى بعض المسئولين الكبار على حياة الرئيس الروسي

تفاصيل غريبة عن أنفاق سرية تحت قصر بوتين.. فما حكايتها؟

مصر من أغنى دول العالم.. تقرير عالمي يكشف مفاجأة عن بلدان عربية

بأمر من بوتين شخصيًا.. سر بيع "جوجل الروسية" بمليارات الدولارت


ويواجه “سوناك”، اجتماعا حرجا لمجلس الوزراء، حيث عليه أن يتخذ قرارا ضد وزيرة داخليته، وإجراء تحقيق في تعامل “سويلا برافرمان”، مع القوانين ومخالفة المرور، وهو ما يشكل فضيحة تهدد بتعميق الخلافات في حزب المحافظين، وفق ما ذكرت صحيفة إندبندنت البريطانية.

اتهامات بحق وزيرة الداخلية

وقالت الصحيفة، إنه تم اتهام وزيرة الداخلية بخرق القانون الوزاري من خلال مطالبة موظفي الخدمة المدنية الممولين من دافعي الضرائب بالمساعدة في مسألة خاصة، ولكن أصرت برافرمان على أنها لم تفعل شيئاً "غير مرغوب فيه".
واعترفت بأنها تجاوزت السرعة ودفعت غرامة وحصلت على نقاط جزاء على رخصتها، لكنها لم تنفِ طلب المساعدة من المسؤولين في محاولة ترتيب دورة توعية فردية لها حول السرعة، بدلاً من الانضمام إلى زملائها من السائقين في برنامج يسمح للأشخاص الذين يرتكبون مخالفات بسيطة بتجنب الإضرار بنقاطهم الخاصة على رخصهم.
ذكرت صحيفة “التايمز”، أن المسؤولين كانوا قلقين للغاية من طلبها، وقاموا بإرسال بريد إلكتروني إلى فريق الأخلاقيات في مكتب مجلس الوزراء، الذي أخبرهم بتجاهل ذلك.
قالت الصحيفة إن برافرمان أمرتهم بتنظيم الدورة، بدلاً من مجرد طلب المشورة، ويؤدي هذا إلى زيادة الضغط على سوناك لبدء تحقيق في مزاعم انتهاكها للقانون الوزاري، كما هو الحال في تقارير صحيفة الجارديان التي تفيد بأن أكبر موظف مدني في وزارة الداخلية قد تم إبلاغه بهذه المزاعم.

وقالت الحكومة البريطانية في داونينج ستريت، إن سوناك لا يزال يثق في  برافرمان ، لكنه رفض بشدة دعم تأكيداتها بأنها لم ترتكب أي خطأ بعد تهمة السرعة في العام الماضي.
قال زعيم حزب العمال السير كير ستارمر إن  برافرمان يجب أن تستقيل إذا تبين أنها خرقت القانون الوزاري، بينما اعتبر حلفاؤها بأنها كانت ضحية حملة تشهير.

سوناك وزوجته 

من ناحية أخرى، تراجعت الثروة الموحدة لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وزوجته أكشاتا مورثي في الأشهر الـ 12 الماضية. 
ومع ذلك، لا يزال الزوجان اللذان تبلغ ثروتهما الصافية 668 مليون دولار محصنين من أزمة تكلفة المعيشة التي لا تزال مهيمنة على جدول الأعمال السياسي للمملكة المتحدة.

تم تصنيف الزوجين  حاليًا في المرتبة 275 في قائمة صحيفة صنداي التايمز ، حيث انخفضا من المركز 222 العام الماضي بسبب انخفاض قيمة حصتهما في شركة انفوسايس، الهندية العملاقة لتكنولوجيا المعلومات، والتي أسسها والد أكشاتا مورثي.

خلال العام الماضي، تراجعت ثرواتهم بأكثر من نصف مليون جنيه إسترليني في اليوم. عندما ظهر الزوجان لأول مرة في قائمة الأغنياء قبل 12 شهرًا ، كانت قيمة هذه الحصة حوالي 690 مليون جنيه إسترليني. منذ ذلك الحين، تراجعت أسهم شركة Infosys بسبب انخفاض الإيرادات من البنوك ، والتكنولوجيا ، وعملائها الآخرين ، "حسبما جاء في تحليل نُشر في صحيفة صنداي تايمز.
وانخفضت ثروة سوناك من 908 مليون دولار إلى 658 مليون دولار.
بصفته رئيس وزراء المملكة المتحدة ، يتقاضى سناك راتبًا سنويًا يبلغ حوالي 205367 دولارًا. 
عندما تولى منصب رئاسة الوزراء في أكتوبر الماضي، زاد دخله، لكن ذلك لم يكن كافياً للتخفيف من تراجع ثروته التي قُدرت بـ 908 مليون دولار العام الماضي إلى 658 مليون دولار في عام 2023.
يواجه سوناك هجمات وانتقادات منتظمة من سياسيين معارضين يزعمون أنه بعيد عن الاتصال بأشخاص من الطبقة العادية في وقت يزداد فيه المواطنون البريطانيون فقرًا.

وبلغ معدل التضخم في البلد أكثر من 10 في المائة ولم تزد أجور الناس، مما أدى إلى تقلص دخل الأسر وتسبب في "أزمة تكلفة المعيشة".
تعهد سوناك بخفض التضخم إلى النصف وتعزيز الاقتصاد لمعالجة المشكلة، ويعد سوناك، من أغنى 10 قادة حكموا بريطانيا على الإطلاق.

إستغلال النفوذ أزمة كبيرة إجراء تحقيق أغنى دول العالم الخدمة المدنية الزوجان المملكة المتحدة الوزراء البريطاني حزب المحافظين حزب العمال خرق القانون رئيس الوزراء البريطاني رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك سويلا برافرمان صحف بريطانية فضيحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 280 جنيها اليوم.. الذهب ينهار مجددا وهذا سعر عيار 21 الآن

تصل إلى 7%.. زيادة جديدة في أجور العاملين بالدولة بداية يوليو المقبل

بيان عاجل من صندوق النقد الدولي بشأن أزمة التخلف عن السداد بأمريكا

رسميا.. الزمالك يخطر وزارة الشباب والرياضة بعزل مرتضى منصور

الضرائب توضح حقيقة تحصيل 14 ألف جنيه من مكافأة لاعب منتخب المصارعة أحمد بغدودة

تنخفض 130 جنيهًا هنا.. مفاجأة فى أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء

320 جنيها خلال ساعات|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

في الأسانسير وشقتها.. قصة طالبة الإسكندرية مع حارس العقار|التفاصيل الكاملة

موضوعات متعلقة

الصين تتصدر العالم في سوق السيارات.. تغلبت على ألمانيا واليابان

5 دول معرضة لكارثة مناخية بعد 80 سنة

حزمة 8.. لماذا فرضت أوروبا عقوبات جديدة على إيران؟

حكم حاسم.. حبس أمريكي مدى الحياة لتعذيبه زميله في العراق

رغم احتمال تأخرها.. هل يعني وصول طائرات إف 16 لأوكرانيا مهاجمتها لروسيا؟

قبل كارثة 1 يونيو.. تراجع الأسهم الأوروبية صباح اليوم| تفاصيل

قاضية أمريكية تنتصر لشركة كبرى على الجمهور

لماذا طلب القضاء الفرنسي استدعاء نائبة مصرف لبنان المركزي .. الأمر كبير

ترشيحاتنا

الإفتاء: من يتهم المسلمين بالبدعة في الصلاة على النبي فهو أولى بالوصف

"سنرد على الاستفزازات".. تحذير عاجل من الجيش البيلاروسي لـ أوكرانيا

مستريحة الملابس.. استولت على 25 مليون جنيه من المواطنين

الكشف عن شبكة تجسس تابعة للموساد الإسرائيلي في تركيا واعتقال 11 شخصا..تفاصيل

المستثمرات العرب: السياحة قادرة على قيادة التنمية الحقيقية في حال جلب الاستثمارات

الحوار الوطني.. حزب الحرية: مصر تتميز بأرض خصبة للاستثمار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر ارتداء الأميرة رجوة اللون الأبيض في الحنة.. مصممة الفستان تكشف مفاجأة

تتخطى ربع مليون جنيه.. سعر إطلالة درة يثير الجدل

طريقة عمل مخبوزات الكايزر الدايت بدون دقيق

لطلاب المدارس.. تناول هذا الطعام يساعد على التركيز فى الامتحانات

فيديو

عن قلبي لـ محمد شاكر تتخطى نصف مليون مشاهدة على اليوتيوب

تسريب امتحان اللغة الأجنبية | تحذير عاجل من وزارة التعليم لطلاب الإعدادية

هيبقى معاك مليون جنيه.. عملات مصرية قديمة مطلوبة |تفاصيل

طعنة في الرقبة.. تفاصيل انفصال فنانة شهيرة مهرها كيلو ذهب ومؤخرها مليار يورو|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ