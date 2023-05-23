بسبب زوجته ووزيرة داخليته.. فضيحة كبيرة تطارد رئيس وزراء بريطانيا

تلاحق رئيس الوزراء البريطاني “ريشي ‎سوناك”، اتهامات بالضعف، كونه لم يتخذ قرارات حاسمة بشأن اتهامات باستغلال النفوذ لوزيرة الداخلية “سويلا برافيرمان”، علاوة على الجدل العام ضده وضد زوجته وثروتهما الكبيرة، وفق ما ذكرت صحف بريطانية.



ويواجه “سوناك”، اجتماعا حرجا لمجلس الوزراء، حيث عليه أن يتخذ قرارا ضد وزيرة داخليته، وإجراء تحقيق في تعامل “سويلا برافرمان”، مع القوانين ومخالفة المرور، وهو ما يشكل فضيحة تهدد بتعميق الخلافات في حزب المحافظين، وفق ما ذكرت صحيفة إندبندنت البريطانية.

اتهامات بحق وزيرة الداخلية

وقالت الصحيفة، إنه تم اتهام وزيرة الداخلية بخرق القانون الوزاري من خلال مطالبة موظفي الخدمة المدنية الممولين من دافعي الضرائب بالمساعدة في مسألة خاصة، ولكن أصرت برافرمان على أنها لم تفعل شيئاً "غير مرغوب فيه".

واعترفت بأنها تجاوزت السرعة ودفعت غرامة وحصلت على نقاط جزاء على رخصتها، لكنها لم تنفِ طلب المساعدة من المسؤولين في محاولة ترتيب دورة توعية فردية لها حول السرعة، بدلاً من الانضمام إلى زملائها من السائقين في برنامج يسمح للأشخاص الذين يرتكبون مخالفات بسيطة بتجنب الإضرار بنقاطهم الخاصة على رخصهم.

ذكرت صحيفة “التايمز”، أن المسؤولين كانوا قلقين للغاية من طلبها، وقاموا بإرسال بريد إلكتروني إلى فريق الأخلاقيات في مكتب مجلس الوزراء، الذي أخبرهم بتجاهل ذلك.

قالت الصحيفة إن برافرمان أمرتهم بتنظيم الدورة، بدلاً من مجرد طلب المشورة، ويؤدي هذا إلى زيادة الضغط على سوناك لبدء تحقيق في مزاعم انتهاكها للقانون الوزاري، كما هو الحال في تقارير صحيفة الجارديان التي تفيد بأن أكبر موظف مدني في وزارة الداخلية قد تم إبلاغه بهذه المزاعم.

وقالت الحكومة البريطانية في داونينج ستريت، إن سوناك لا يزال يثق في برافرمان ، لكنه رفض بشدة دعم تأكيداتها بأنها لم ترتكب أي خطأ بعد تهمة السرعة في العام الماضي.

قال زعيم حزب العمال السير كير ستارمر إن برافرمان يجب أن تستقيل إذا تبين أنها خرقت القانون الوزاري، بينما اعتبر حلفاؤها بأنها كانت ضحية حملة تشهير.

سوناك وزوجته

من ناحية أخرى، تراجعت الثروة الموحدة لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وزوجته أكشاتا مورثي في الأشهر الـ 12 الماضية.

ومع ذلك، لا يزال الزوجان اللذان تبلغ ثروتهما الصافية 668 مليون دولار محصنين من أزمة تكلفة المعيشة التي لا تزال مهيمنة على جدول الأعمال السياسي للمملكة المتحدة.

تم تصنيف الزوجين حاليًا في المرتبة 275 في قائمة صحيفة صنداي التايمز ، حيث انخفضا من المركز 222 العام الماضي بسبب انخفاض قيمة حصتهما في شركة انفوسايس، الهندية العملاقة لتكنولوجيا المعلومات، والتي أسسها والد أكشاتا مورثي.

خلال العام الماضي، تراجعت ثرواتهم بأكثر من نصف مليون جنيه إسترليني في اليوم. عندما ظهر الزوجان لأول مرة في قائمة الأغنياء قبل 12 شهرًا ، كانت قيمة هذه الحصة حوالي 690 مليون جنيه إسترليني. منذ ذلك الحين، تراجعت أسهم شركة Infosys بسبب انخفاض الإيرادات من البنوك ، والتكنولوجيا ، وعملائها الآخرين ، "حسبما جاء في تحليل نُشر في صحيفة صنداي تايمز.

وانخفضت ثروة سوناك من 908 مليون دولار إلى 658 مليون دولار.

بصفته رئيس وزراء المملكة المتحدة ، يتقاضى سناك راتبًا سنويًا يبلغ حوالي 205367 دولارًا.

عندما تولى منصب رئاسة الوزراء في أكتوبر الماضي، زاد دخله، لكن ذلك لم يكن كافياً للتخفيف من تراجع ثروته التي قُدرت بـ 908 مليون دولار العام الماضي إلى 658 مليون دولار في عام 2023.

يواجه سوناك هجمات وانتقادات منتظمة من سياسيين معارضين يزعمون أنه بعيد عن الاتصال بأشخاص من الطبقة العادية في وقت يزداد فيه المواطنون البريطانيون فقرًا.

وبلغ معدل التضخم في البلد أكثر من 10 في المائة ولم تزد أجور الناس، مما أدى إلى تقلص دخل الأسر وتسبب في "أزمة تكلفة المعيشة".

تعهد سوناك بخفض التضخم إلى النصف وتعزيز الاقتصاد لمعالجة المشكلة، ويعد سوناك، من أغنى 10 قادة حكموا بريطانيا على الإطلاق.