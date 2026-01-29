قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحذير إسرائيلي: تهديد غير مرئي من البحر يضع تل أبيب أمام خطر غير مسبوق
أسباب خصم رصيد عداد الكهرباء مسبق الدفع شهريا
حكم صيام يوم الشك.. الأزهر للفتوى يحسم الجدل
مقـ.تل قيادي بارز في تنظيم القاعدة بغارة أمريكية
سعر بيع وشراء الذهب في مصر اليوم الخميس
التعليم تسمح بإستخدام “سماعات الأذن” بلجان امتحانات الثانوية العامة ..لهؤلاء الطلاب فقط
عقوبات رادعة تواجه المتورطين في التعدي على الآثار المصرية
صرف المعاشات لـ 11.5 مليون مستحق الأحد المقبل
دبلوماسي روسي سابق: وثيقة الضمانات الأمريكية لا تعنينا ومطالب موسكو واضحة
افصل الكهرباء 15 دقيقة .. واذهب للشركة في هذه الحالة
دعاء الصباح 10 شعبان للرزق.. ابدأ يومك بأطيب الدعوات
خلال ساعات.. رحيل جراديشار تمهيدًا لقيد كامويش في قائمة الأهلي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

عقوبات رادعة تواجه المتورطين في التعدي على الآثار المصرية

حسم قانون  حماية الآثار موقفه من جرائم العبث بالمواقع والممتلكات الأثرية؛ بفرض عقوبات رادعة تصل إلى السجن المشدد والغرامات المالية الكبيرة، في إطار حماية التراث الحضاري ومنع التعديات عليه.

وأقرت المادة (43) من القانون معاقبة كل من يتورط في نقل أثر مملوك للدولة أو مسجل رسميًا دون تصريح كتابي من المجلس المختص، أو نزعه عمدًا من موقعه الأصلي، بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، إلى جانب غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه.

 استخدام المباني أو الأراضي الأثرية

وشملت العقوبات أيضًا، كل من يغيّر استخدام المباني أو الأراضي الأثرية أو أي جزء منها دون ترخيص، سواء بتحويلها إلى مساكن أو مخازن أو مصانع أو حظائر، أو باستغلالها في الزراعة أو غرس الأشجار أو شق المصارف والمساقي، أو إقامة أي إشغالات أو اعتداءات من أي نوع بالمخالفة لأحكام القانون.

كما نص القانون على معاقبة من يزوّر أثرًا بقصد الاحتيال بذات العقوبات المشددة، تأكيدًا على خطورة جرائم التزييف لما تمثله من إضرار مباشر بالتراث الثقافي والاقتصادي للدولة.

وفي السياق ذاته، أكدت المادة (44) من قانون حماية الآثار توقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة (43)، أو إحدى العقوبتين، على كل من يخالف الأحكام المنظمة لحماية الآثار، مع الحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر محل الجريمة، إلى جانب الأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في ارتكابها، لتؤول جميعها إلى المجلس المختص.

محافظ الاسكندرية أحمد خالد

رابط نتيجة الإعدادية الترم الأول 2026 بالإسكندرية برقم الجلوس

ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل وتحذير من كارثة عالمية

كارثة عالمية محتملة.. ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل

محافظة دمياط.. ارشيفيه

برقم الجلوس .. نتيجة الشهادة الإعدادية بدمياط قريبًا

صورة ارشيفية

ننشر رابط نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية في بورسعيد

نتيجة الشهادة الإعدادية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية

سعر الذهب في مصر

ارتفاع سعر الذهب بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت الفائدة

الفاخوري

بيراميدز ولا الأهلي.. والد عودة الفاخوري يحسم وجهة اللاعب القادمة

موعد صرف معاشات فبراير2026

بشرى لـ11.5 مليون مصري.. موعد صرف معاشات فبراير 2026

