قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاتحاد الأوروبي: نتوقع إدراج الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية
تشكيل لجنة هندسية لمعرفة أسباب حريق منطقة الزرايب
بالتزكية .. منصب جديد لـ سوريا في الأمم المتحدة
رياح محملة بالرمال تضرب البلاد.. وتحذيرات من انخفاض الرؤية وبرودة ليلية شديدة
رئيس البرلمان الإيراني: ترامب قد يكون قادرًا على إشعال حرب لكنه لا يملك السيطرة على نهايتها
إنتهاء اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس .. الخميس القادم
مفوضة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي تتوقع إدراج «الحرس الثوري» منظمة إرهابية
توزيع مناهج الترم الثاني 2026 لطلاب المدارس .. تفاصيل عاجلة الآن
زيلينسكي: معلوماتنا تشير لاستعداد روسي لشن ضربة عسكرية ضخمة على أوكرانيا
تدهور الرؤية في الصحراء الغربية.. الأرصاد تُصدر إنذارا جويا بسبب نشاط الرياح
إذا كانت صادقة.. البرلمان الإيراني: مستعدون للتفاوض مع الولايات المتحدة
تحرك شاحنات قافلة المساعدات الإنسانية الـ127 تمهيدا لدخولها من مصر إلى غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تحذير إسرائيلي: تهديد غير مرئي من البحر يضع تل أبيب أمام خطر غير مسبوق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فرناس حفظي

حذرت وثيقة اسرائيلية استراتيجية صادرة عن مركز الاقتصاد الأزرق في حيفا من أن التهديد الأخطر الذي قد يواجه إسرائيل في المرحلة المقبلة قد يأتي من تحت سطح البحر، في ظل تجاهل واسع للساحة البحرية مقارنة بالتركيز التقليدي على الجبهات البرية.

وبحسب الوثيقة، فإن الساحة البحرية الإسرائيلية لم تعد مجرد مجال اقتصادي أو لوجستي، بل تحولت إلى محور مركزي في معادلة الأمن القومي، خاصة في ظل التوترات الإقليمية، والأزمة مع إيران، والتغيرات المتسارعة في ميزان القوى بالشرق الأوسط.

وأوضح الباحثون أن البحر يشكل شبكة معقدة من الساحات المترابطة، تشمل البحر المتوسط، والبحر الأحمر، وخليج إيلات، وممرات الشحن الدولية التي تعتمد عليها إسرائيل بشكل شبه كامل في التجارة والطاقة والاتصالات.

 وأي استهداف لبنية تحتية بحرية واحدة قد يؤدي إلى سلسلة تداعيات خطيرة، تبدأ بانقطاع الطاقة، ولا تنتهي عند الضغوط الاقتصادية والسياسية.

وتناولت الوثيقة هشاشة البنية التحتية البحرية، وعلى رأسها منصات الغاز، والموانئ، والممرات الملاحية، وكابلات الاتصالات تحت الماء، معتبرة أنها أصول استراتيجية حيوية، لكنها في الوقت نفسه أهداف سهلة نسبا في ظل صعوبة الرقابة والإنفاذ الدائم في المجال البحري.

وأشار التقييم إلى أن الساحة البحرية باتت بيئة مثالية لما يُعرف بـ"أنشطة المنطقة الرمادية"، أي العمليات التي لا ترقى إلى مستوى الحرب الشاملة، لكنها تُحدث أضرارا جسيمة مع صعوبة تحديد الجهة المسؤولة أو الرد عليها بشكل رادع.

وأكد معدو الوثيقة أن التحديات البحرية التي تواجه إسرائيل هيكلية وليست مؤقتة، محذرين من أن استمرار تجاهل البحر قد يؤدي إلى مفاجآت استراتيجية خطيرة، ودعت الوثيقة إلى تغيير جذري في النظرة الأمنية، من اعتبار البحر امتدادا ثانويا للجبهة البرية، إلى التعامل معه كساحة استراتيجية مستقلة تتطلب تخطيطا طويل الأمد وتنسيقا شاملاً بين المؤسسات المدنية والعسكرية.

مركز الاقتصاد الأزرق حيفا وثيقة اسرائيلية إسرائيل تل أبيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ الاسكندرية أحمد خالد

رابط نتيجة الإعدادية الترم الأول 2026 بالإسكندرية برقم الجلوس

ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل وتحذير من كارثة عالمية

كارثة عالمية محتملة.. ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل

صورة ارشيفية

ننشر رابط نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية في بورسعيد

محافظة دمياط.. ارشيفيه

برقم الجلوس .. نتيجة الشهادة الإعدادية بدمياط قريبًا

نتيجة الشهادة الإعدادية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية

سعر الذهب في مصر

ارتفاع سعر الذهب بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت الفائدة

موعد صرف معاشات فبراير2026

بشرى لـ11.5 مليون مصري.. موعد صرف معاشات فبراير 2026

الفاخوري

بيراميدز ولا الأهلي.. والد عودة الفاخوري يحسم وجهة اللاعب القادمة

ترشيحاتنا

مشرحة

ضربها حتى الموت.. ضبط عامل أنهى حياة زوجته في قنا

مشرحة

الشبهات تحاصر الزوج.. أمن قنا يكثف جهوده لكشف ملابسات جثة ربة منزل

اندلاع حريق

حريق شقة عريس في منزل بقرية قرقارص بأسيوط

بالصور

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت
طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت
طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

لبشرتك وصحتك.. تناول حفنة من اللوز يوميًا واكتشف فوائده

تناول حفنة من اللوز يوميًا و اكتشف فوائده
تناول حفنة من اللوز يوميًا و اكتشف فوائده
تناول حفنة من اللوز يوميًا و اكتشف فوائده

لمرضى القولون العصبي.. خطوات لتخفيف الانتفاخ والتشنجات والغازات

القولون
القولون
القولون

بالطعم البلدى..طاجن سجق بالبطاطس والجزر

بالطعم البلدى..طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى..طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى..طاجن سجق بالبطاطس والجزر

فيديو

(أمل حجازي والحجاب)

مسحت أغنية حجابك تاج من سجلي.. أمل حجازي تشعل الجدل بتصريحات صادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

المزيد