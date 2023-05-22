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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تفاصيل غريبة عن أنفاق سرية تحت قصر بوتين.. فما حكايتها؟

بوتين - أرشيفية
بوتين - أرشيفية

كشفت صحيفة إندبندنت البريطانية، عن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لديه شبكة سرية من الأنفاق تحت الأرض تمتد تحت مخبأ في قصره  على البحر الأسود.

وذكرت إن،  لدى بوتين مخبأ ضخم تحت الأرض تم بناؤه أسفل قصر جيليندجيك، وذلك وفقًا لمخطط تم نشره  على الإنترنت ، من قبل الشركة الهندسية المسؤولة عن المشروع.

وأردفت الصحيفة، بأن هناك شبكة من الأنفاق على عمق حوالي 50 مترًا تحت الأرض.

وبحسب ما ذكرت شبكة بيزنس إنسايدر الأمريكية، فإن الأنفاق، شيدت للحماية في حالات الطوارئ أو حدوث ثورة أو حرب، وتم بناؤه قبل أن تستولي روسيا على شبه جزيرة القرم في عام 2014.

يقع القصر الذي تبلغ تكلفته مليار جنيه إسترليني على حافة مطلة على البحر وتبلغ مساحته 190 ألف قدم مربع.

حتى أن لديه كنيسته الخاصة وحلبة للتزلج على الجليد وكازينو وصالة للشيشة، وفق ما زعمت وسائل الإعلام ناقلة عن مصادر لم تسمها.


تم الكشف عن متاهة الأنفاق المخفية من قبل مؤسسة مكافحة الفساد، التابعة للمعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني، بعد أن نشرت شركة البناء الروسية مترو ستايل الرسوم التخطيطية على موقعها على الإنترنت في أوائل عام 2010 لعرض أعمالها.

يبدو أن المخابئ مزودة بنظام تهوية وصرف صحي وإمدادات مياه عذبة، والجدران عبارة عن حوائط خرسانية من مقاس 15 بوصة.

يوجد أيضًا  مصعد يربطبين النفقين ، كما هو موضح في رسم تخطيطي،  ويحتوي جزء سفلي على ممر إلى الشاطئ ، بالإضافة إلى كابلات  لتوصيل الكهرباء والإضاءة والألياف الضوئية.


وصفت الشركة الهندسية المشروع بأنه "مجمع تحت الأرض لمنتجع سياحي، هو  الأقرب إلى قصر الرئيس الروسي، ويمتد على مساحة 6500 قدم مربع.

 

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