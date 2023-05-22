مخاوف اغتيال بوتين.. لماذا يخشى بعض المسئولين الكبار على حياة الرئيس الروسي

ذهبت مجلة تايم الأمريكية، إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يحذره البعض من دائرته، بأنه معرض للاغتيال، وليس أدل على ذلك، من محاولة مهاجمة الكرملين، مركز الحكم الروسي، بطائرات مسيرة، هي في الغالب تتبع جهات أوكرانية.

ويرى بعض المسئولين الروس، أن بوتين وشخصيات روسية معرضة للخطر، جراء الحرب في أوكرانية، حيث يريد البعض من الأوكرانيين، الانتقام منهم.

وقال بوتين مرارًا وتكرارًا، إن الحرب التي يتأثر بها العالم، لم يشنها إلا لحماية أمنه القومي من الناتو، الذي تقوده أمريكا.

وذكرت المجلة، إنه في ظل هذه الأوضاع الملتهبة، فاحتمالات اغتيال بوتين، لا يمكن استبعادها، وبالتالي، فالمحيطون ببوتين، محقين في مخاوفهم.



واعتبرت المجلة، إنه ربما كان هجوم الطائرات بدون طيار الأخير على الكرملين من عمل الفصائل الأوكرانية أو الروسية الداخلية، أو ربما حتى من داخل أجهزته الأمنية ، بحسب المجلة، تدل على ذلك، لكن تلك ليست الصورة الكاملة، فالأمر كما إنه يدل على المخاوف على حياة بوتين، فإنه يقول باحتمالات أخرى.

قالت تايم، إن محاولة اغتيال بوتين، تعد أمرًا قد يكون فيه نظر، لأن الجميع يعلم أن الرئيس لا يعيش في الكرملين ولكن خارج موسكو في قصره، لذل، قد تكون مخاوف اغتيال بوتين التي يروج لها البعض مجرد خدعة.

