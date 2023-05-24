صحة السيدة زينب تنظم ندوات تثقيفية للحفاظ على الفم والأسنان

نظمت إدارة الأسنان بمديرية الصحة بمنطقة السيدة زينب، ندوات تثقيفية للحفاظ والعناية بصحة الفم والأسنان، على مدار يوم بالعيادة النفسية بالسيدة زينب تستهدف توعية المترددين والطاقم الطبى.

جاء ذلك بناءً على توجيهات جمال الكاشف، مدير إدارة رعاية أطفال السن المدرسى بالوزارة، وتعليمات محمد شوقي، رئيس القطاع، وإيمان عبد الظاهر، المدير العام بمنطقة السيدة، بزيادة حملات التوعية للحفاظ على صحة الفم والأسنان.

وقال وكيل وزارة الصحة إن هذه الندوات تأتى فى إطار "مبادرة صحة الفم والأسنان"، التى نظمتها إدارة الأسنان بمديرية صحة السيدة زينب.

واستضافت الندوة ريهام العلمي، أخصائي تغذية وسمنة ونحافة، وتم توزيع هدايا مجانية على الحاضرين من المراهقين وذويهم.

واستهدفت الندوة الكشف المبكر على الأطفال والمراهقين للفئة العمرية من 10 إلى 24 عاما.

وأوضحت الدكتورة ريهام العلمي أن الندوات تناولت أهمية العناية بصحة الفم والأسنان والمشاكل التى تصيب مفصل الفك وأبرز الأمراض التى تصيب اللَثة والفم، نتيجة إهمال نظافة الفم والأسنان، وضرورة التواصل بين المريض وطبيب الأسنان فى حاله وجود أمراض مزمنة.

وأكد العلمي أن هذه الندوات سوف تقام مرة كل شهر فى عدد من المناطق بالقاهرة، منها البساتين وعزبة الهجانة وبدر… إلخ.

ندوة تثقيفية للحفاظ على صحة الفم والأسنان

ندوة تثقيفية للحفاظ على صحة الفم والأسنان

ندوة تثقيفية للحفاظ على صحة الفم والأسنان

ندوة تثقيفية للحفاظ على صحة الفم والأسنان

ندوة تثقيفية للحفاظ على صحة الفم والأسنان

ندوة تثقيفية للحفاظ على صحة الفم والأسنان

ندوة تثقيفية للحفاظ على صحة الفم والأسنان

ندوة تثقيفية للحفاظ على صحة الفم والأسنان

ندوة تثقيفية للحفاظ على صحة الفم والأسنان

ندوة تثقيفية للحفاظ على صحة الفم والأسنان

ندوة تثقيفية للحفاظ على صحة الفم والأسنان