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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير بيئي: الدول الكبرى اتجهت لتعزيز قوتها العسكرية على حساب قضايا المناخ

التغيرات المناخية
التغيرات المناخية

قال الدكتور صابر عثمان رئيس مجلس أمناء مؤسسة "مناخ أرضنا"، إن قضية التغيرات المناخية تحتاج لتكاتف كل دول العالم، خاصة الدول الكبرى المسؤولة عن التسبب في هذه الظاهرة بسبب مصانعها.

وأضاف، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش" مع الإعلامية مارينا المصري على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن أي قضية سياسية تؤثر على التزامات الدول الكبرى تجاه قضايا المناخ، مثل دول الاتحاد الاوروبي بعد الحرب الأوكرانية، اتجهت إلى تعزيز قدراتها العسكرية وتأخرت القضايا البيئية في الأولويات.

 

 أولوية كبرى

وأوضح أن مصر تولي الملف البيئي أولوية كبرى، لأنه يؤثر على الأمن الغذائي والأمن الصحي، وظهر هذا في المجهودات المضنية التي بذلتها مصر حتى نجحت في إنشاء صندوق تعويض الدول المتضررة من المناخ.

التغيرات المناخية دول العالم الاتحاد الأوروبي الدول الكبرى قضايا المناخ

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