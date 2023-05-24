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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدفاع البولندية : سنبدأ شراء غواصات الفترة المقبلة لتعزيز سلاح البحرية

صدى البلد

أعلن وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك ، اليوم الأربعاء ، أن بلاده ستمضي قدما في برنامج شراء غواصات الفترة المقبلة لتعزيز سلاح البحرية والاستعداد لأي سيناريو.

ونقلت صحيفة ذا فيرست نيوز البولندية عن الوزير قوله إن "البحرية المكتملة يجب ألا تضم فقط السفن السطحية ، ولكن أيضًا تلك التي يمكنها العمل سرا تحت الماء، ولهذا نبدأ في تنفيذ برنامج لشراء غواصات إلى جانب نقل التكنولوجيا اللازمة التي نريد الحصول عليها".

وبموجب البرنامج، ستشتري بولندا غواصتين يمكن أن تكونا قادرتين على حمل صواريخ كروز كما أن هناك ثلاث شركات مصنعة قيد الدراسة لتوفيرهما.

وأضاف أن وزارة الدفاع ستعلن قريباً المزيد من التفاصيل حول الغواصات ومعداتها وقدراتها، مشيرا بقوله :" نريد أن تتميز غواصاتنا بالقدرة على تنفيذ مهام ممتدة وقدرة عالية، ويجب أن يكون لديهم أيضًا قدرات تخفي متقدمة بسرعات عالية، والقدرة على البقاء تحت الماء لفترة طويلة".

وأكد أن الحصول على غواصات هو من أولويات وزارة الدفاع.
 

بولندا ذا فيرست نيوز البولندية وزير الدفاع البولندي

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