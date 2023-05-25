جزار قام بعمل مبادرة لبيع اللحوم بالقطعة: الحتة عندي بـ 20 جنيه

‏قال محمد قدري جزار من محافظة سوهاج، الذي قام بعمل مبادرة لبيع اللحوم بالقطعة الواحدة إنه كان من الواجب عليه عمل مثل هذه المبادرة لأن القوة الشرائية أصبحت ضعيفة جدا بعد زيادة أسعار اللحوم والمواطن غير قادر.

وتابع محمد قدري خلال لقائه في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي "شريف عامر"، المذاع عبر فضائية "ام بي سي مصر"، أن نسبة البيع لم تقل إلى 50% فقط بل وصلت نسبة البيع إلى 20% في جميع المحلات وأنه يبيع الكيلو بـ 300 جنيه لأن في محافظة سوهاج السعر يختلف عن محافظة القاهرة بسبب رسوم النقل وأن محافظة سوهاج هي مصدر تصدير اللحوم لمحافظات مصر كلها، مؤكدا انه قرر رفع الحرج عن المواطن بعد العزوف عن شراء اللحوم وانه سوف يبيع اللحوم بالقطعة.

سعر قطعة اللحمة 20 جنيه

وأضاف قدري أنه لم يهتم لسخرية الناس في البداية والأمر حصل على شهرة كبيرة وحقق نسبة بيع كبيرة و سعر قطعة اللحمة بحجم الـ 60 جرام حوالي 20 جنيه والـ 100 جرام تصل إلى 27 جنيه متابعا انه رفع الحرج عن المواطنين لأن هناك بعض المواطنين غير قادرين على شراء كميات كبيرة من اللحوم ويستشعروا الحرج في طلب كمية بسيطة