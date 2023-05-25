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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التضخم في بريطانيا دون الـ 10% للمرة الأولى منذ أغسطس 2022

صدى البلد

تباطأ التضخم السنوي في بريطانيا بشكل حاد خلال أبريل، وذلك مع تراجع أسعار الطاقة وبدأ تأثير الحرب الروسية الأوكرانيا بالانحسار.

وجاء التضخم السنوي في بريطانيا عند 8.7% على أساس سنوي خلال ابريل بتباطؤ من 10.1% في مارس، لكنه أعلى من تقدير عند 8.2% في استطلاع أجرته رويترز للاقتصاديين.

وساهمت أسعار الكهرباء والغاز بـ 1.42 نقطة مئوية من تباطؤ التضخم السنوي في أبريل، حيث انخفضت وتيرة الارتفاع خلال أبريل الماضي مقارنة بالشهر المناظر من العام الماضي، لكن هذا المكون لا يزال يساهم بنسبة 1.01 نقطة مئوية في التضخم السنوي.

واستمرت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية في الارتفاع في أبريل، وساهمت في التضخم السنوي، ومع ذلك، فقد تراجع معدل التضخم السنوي للأغذية والمشروبات غير الكحولية، من 19.2% في العام حتى مارس 2023 ، إلى 19.1% في عام حتى أبريل 2023.

وعلى أساس شهري، فقد ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 1.2%، بمعدل أعلى من التقديرات التي جاءت عند 0.8%.

 

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