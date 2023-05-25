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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

عماد نجيب: الحوار الوطنى يرسم خارطة أولويات الاستثمار والإنتاج

عماد نجيب، أمين ذوى
عماد نجيب، أمين ذوى الهمم بحزب مستقبل وطن

قال الدكتور عماد نجيب، أمين ذوى الهمم بحزب مستقبل وطن أمانة مدينة نصر ثالث إن الحوار الوطني يأتي في توقيت بالغ الأهمية تتطلع فيه مصر لمستقبل أفضل وبناء الجمهورية الجديدة، مضيفا أن الحوار الوطني خلق بدوره تفاعلا وحراكا سياسيا بين جميع الأطياف والتيارات السياسية في مصر.

 

وأضاف عماد نجيب فى تصريحات له، أن  الحوار يأتي بمثابة إعادة صياغة لآليات العمل الوطني، وفتح قنوات شرعية للحوار والنقاش دون قيود أو استثناء لأحد حول جميع القضايا الراهنة، مشيرا الى أن ذلك يثبت إيمان القيادة السياسية بضرورة خلق حالة من وحدة الصف وتوحيد الجهود إعلاء لمصلحة الوطن.

 

وأشار الدكتور عماد نجيب، الى أن الحوار الوطني صنع حالة متفردة من الحراك السياسي الوطني، وأنه يرسم خارطة أولويات الاستثمار والإنتاج، مؤكدا أن الحوار نقلة نوعية للدولة المصرية ومنطلق حداثة في ظل تحديات كثيرة تواجهها.

 

وأشاد الدكتور عماد نجيب، أمين ذوى الهمم بحزب مستقبل وطن أمانة مدينة نصر ثالث، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتسلم مجلس أمناء الحوار الوطنى من رئيس الوزراء مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى الأهلى للتعليم والتدريب لمناقشته فى جلسات الحوار الوطنى قبل إرساله لمجلس النواب، مؤكدا أن ذلك يؤكد حرص الرئيس على مناقشات الحوار الوطني والاهتمام بها

 

عماد نجيب الحوار الوطني مستقبل وطن الجمهورية الجديدة

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