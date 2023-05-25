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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحف الإمارات..مصر قامت بدور عظيم في وقف إطلاق النار بغزة.. ومحمد بن زايد يطلق الاستعدادات لاستقبال "Cop28"

صدى البلد

محمد بن راشد: 78 مشروعاً ومبادرة بيئية استعداداً لاستضافة «COP28»

الرياض وواشنطن ترصدان انتهاك الهدنة وتطالبان بالوفاء بالتعهدات

الإمارات تدعو في مجلس الأمن إلى توفير الحماية الكاملة للأقصى

برفقة ملك ماليزيا.. خالد بن محمد بن زايد يزور معرض "الملاحة والفضاء"

 

اهتمت الصحف الاماراتية بعدة احداث عالمية ومحلية.

فقد أبرزت صحيفة الإمارات اليوم كلمة  الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حيث ترأس اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «ترأست اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي، اعتمدنا خلاله إعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار، برئاسة أخي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.. الجهاز يدير استثمارات وتنمية أصول الحكومة الاتحادية، ويهدف لرفع دخل ميزانية الاتحاد من خلال هذه الاستثمارات».

واضاف بن راشد: «كما أقررنا خلال اجتماع مجلس الوزراء 78 مشروعاً ومبادرة بيئية، تنفذها دولة الإمارات استعداداً لاستضافة الحدث العالمي (COP28).. والتي تتضمن استراتيجيات وطنية لتخفيض الكربون، وتنظيم استخدام منتجات الطاقة الشمسية، والسياحة المستدامة، وغيرها من المبادرات التي تدعم تنمية إماراتية مستدامة وصديقة للبيئة».

وأضاف حاكم دبي: «استعرضنا في المجلس أيضاً نتائج وإنجازات مجلس الإمارات للأمن الغذائي والتي تضمنت مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ، بالتعاون مع الولايات المتحدة، وتأسيس منصة عالمية للابتكار الزراعي، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وإنشاء وادي تكنولوجيا الغذاء بدبي، وغيرها من المشاريع».

كما قال بن راشد: «واعتمدنا في مجلس الوزراء إطلاق منصة (دارك)، والتي تهدف لتوفير حلول بناء، وتسهيلات مصرفية، وعروض حصرية للمواطن أثناء بناء مسكنه.. والهدف أن يحصل المواطن على نفس التسهيلات التجارية التي تحصل عليها الجهات الحكومية أثناء البناء، وذلك بهدف تخفيض التكاليف، ورفع الجودة».

وافادت صحيفة الخليج بردود الأفعال الدولية علي خرق الهدنة في السودان ، حيث أكدت السعودية والولايات المتحدة، وجود انتهاكات للهدنة التي اتَّفق عليها طرفا الصراع في السودان في 20 مايو بجدة.

 وطلبتا الدولتين من الطرفين الالتزام بتعهداتهما،  و لكن لا يزال دوي الانفجارات، وأزيز الرصاص يتردّدان في أنحاء مختلفة من العاصمة السودانية، على الرغم من تأكيد الجانبين المتنازعين التزامهما بالهدنة التي تمتد أسبوعاً.

وجددت الرياض وواشنطن، تأكيد أهمية اتفاقية وقف إطلاق النار، والترتيبات الإنسانية في السودان التي وقعت عليها القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع في جدة.

ونقلت نفس الصحيفة تأكيدات الامارات علي حماية الشعب الفلسطيني، حيث أكدت دولة الإمارات، في اجتماع مجلس الأمن بشأن الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، موقفها الراسخ والداعي إلى توفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى.

وادانت الإمارات، الغارات الإسرائيلية والخطابات التحريضية التي تعالت في مسيرة الأعلام والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك.

 ودعت الإمارات إلى الالتزام بوقف الأعمال العدائية والممارسات غير الشرعية ورفض خطابات الكراهية والعنف.

وذكرت الإمارات ضرورة احترام دور الأردن في رعاية المقدسات والأوقاف في مدينة القدس، مشددة على أهمية الجهود المصرية للتوصل إلى وقف إطلاق النار واستعادة التهدئة في غزة. 

وحملت الأطراف مسؤولية العمل على خفض التصعيد، أكدت الإمارات الدور الهام الذي تضطلع به جهود الوساطة، الإقليمية والدولية، لاحتواء الأوضاع والدفع باتجاه السلام، وآخرها المساعي الحثيثة التي بذلتها مصر للتوصل إلى وقف إطلاق النار واستعادة التهدئة في غزة، وحقن دماء المدنيين.

 ونقلت صحيفة الوطن الإماراتية ، زيارة الشيخ خالد بن محمد بن زايد زار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان الي“معرض لانكاوي الدولي للملاحة والفضاء” وذلك برفقة  السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، ملك ماليزيا، والأمير حسنال إبراهيم عالم شاه، وصي عرش ولاية باهانج الماليزية.

واطّلع ولي عهد أبوظبي على أجنحة عدد من شركات تكنولوجيا الملاحة والفضاء الماليزية المشاركة، إضافةً إلى جناح مجموعة إيدج الإماراتية.. وشاهد مجموعة من العروض الجوية من بينها عرض لفريق فرسان الإمارات للاستعراضات الجوية.

 

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