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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس الحركة الوطنية يشكل لجنة القيم في الحزب برئاسة اللواء محمود خليفة

اللواء رؤوف السيد
اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية

أصدر اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية قراراً بتشكيل لجنة القيم بالحزب برئاسة اللواء محمود خليفة رئيس الحزب وعضوية اللواء أشرف عبد العزيز مساعد رئيس الحزب واللواء عبد اللطيف عبد اللطيف مساعد رئيس الحزب وهشام الهرم الأمين العام المساعد ونهاد خير الله، أمينة المرأة بالحزب.

 

وجاء نص القرار الذي أصدره رئيس الحركة الوطنية المصرية منذ قليل وحمل رقم 24 لسنة 2023 كالآتي: 
-  بعد الإطلاع علي قانون الأحزاب رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته  
-  وبعد الإطلاع علي لائحة النظام الأساسي للحزب
تقرر الآتي: يتم تشكيل لجنه القيم وفقا للآتي:
رئيسا نائب رئيس الحزب محمود محمد أحمد خليفة 
عضوا مساعد رئيس الحزب  أشرف عبدالعزيز يوسف
عضوا مساعد رئيس الحزب  عبداللطيف محمد عبداللطيف 
عضوا الأمين العام المساعد هشام هاشم اسماعيل الهرم 
عضوا الأمين العام المساعد للمرأة نهاد احمد حسن خير الله
ينفذ اعتبارا من تاريخه
صدر في / 25 /05 /2023

اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية اللواء اشرف عبد العزيز اللواء عبد اللطيف عبد اللطيف لائحة النظام الأساسي للحزب

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