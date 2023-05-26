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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أحمد متغيب عن منزله بالمنيا.. وأسرته تستغيث بأهل الخير

صدى البلد

تغيب الطفل أحمد سيد محمد حسن ، عن منزله في ساقيه داقوف مركز سمالوط محافظة المنيا، ولم تفلح محاولات أسرته في العثور عليه لدى أقاربهم أو أصدقائه أو بمنطقة سكنهم.

وقال والد الطفل أحمد سيد محمد ، في رسالة بعث بها إلى خدمة القراء “بين الناس” التي يقدمها موقع "صدى البلد": "نجلي البالغ من العمر 11 عاما، تغيب عن المنزل بمحافظة المنيا فى ظروف غامضة، منذ  22 مايو 2023، ولم يتم العثور عليه حتى الآن".

وأضاف: "بعد العناء والبحث لم أجده، فلجأت إلى أصحاب القلوب الرحيمة، داعيا الله- عز وجل- أن يقفوا بجانبي حتى يعود ابني الغائب نور عيني وأغلى من حياتي".

وتابع: "بعد غيابك كل حاجة سودا فى حياتي وبدعي ربنا- سبحانه وتعالى- إنك ترجع سالم غانم من أجل أمك وإخوتك وأبوك المريض، سندك فى الدنيا الغدارة، إحنا بنموت يا ابني كل دقيقة وكل ثانية بتعدي وإنت بعيد عننا ومش عارفين حاجة عنك، أتمنى من الله- عز وجل- أن تكون بخير، نفسى أشوفك وأحضنك وأضمك إلى صدري قبل ما أموت، لأنك وحشتني".

واستطرد: “ساعدونا بالله عليكم واعتبروه ابنكم أو أخوكم، بحثنا عنه فى كل مكان ولم نصل إليه، أتمنى من أهل الخير يكون رجوعه لينا ولأهله على إيديكم، أرجوكم انشروا صورته حتى نتمكن من الوصول إليه، رأفة بحال أسرته التى كاد قلبها ينفطر على غيابه”.

وطالب كل من يتعرف على صورته بالتواصل معهم على الرقم:

01146245651

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

اهل الخير أصحاب القلوب الرحيمة تغيب عن المنزل ظروف غامضة محافظة المنيا

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