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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رئيس جامعة الأزهر يهنئ كلية طب البنات لحصولها على شهادة الأيزو

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر

قدم الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر؛ التهنئة إلى أسرة كلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة برئاسة الدكتورة هناء عبد الحميد العبيسي، عميدة الكلية، والدكتورة سوسن عبد الصبور، وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة إيمان الشال، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، ولجميع منسوبي الكلية؛ لحصولها على شهادة الأيزو الدولية (2018: 21001) في الإدارة وجودة التعليم، ومدى التزام الكلية بمعايير الجودة العالمية من المجلس الوطني للتدريب والتعليم.

وعبر رئيس الجامعة عن سعادته بهذه الإنجازات التي تتحدث عن نفسها داخل قطاعات جامعة الأزهر المختلفة بالقاهرة والأقاليم.

وأكد رئيس الجامعة أن قطاع الطب بجامعة الأزهر يعد من القطاعات الخدمية المتميزة التي تقدم خدمات طبية متميزة بالمجان للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، خاصة وأن جامعة الأزهر بها خمس مستشفيات جامعية في القاهرة ودمياط وأسيوط، إضافة إلى ذلك تسير جامعة الأزهر القوافل الطبية للأماكن الأكثر احتياجًا؛ دعما للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة'، لافتا إلى أن كلية طب البنات حاصلة على شهادة تجديد الاعتماد، وأيضا كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة حاصلة هي الأخرى على شهادة تجديد الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، وأيضا كلية طب بنين الأزهر بدمياط حصلت على شهادة الاعتماد من أول مرة، بجانب ذلك فإن إجمالي الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد بلغت نحوًا
30 كلية تقريبا  مما يعد دليلا واضحا على أننا ماضون في الطريق الصحيح نحو التطور الشامل وتحقيق رؤية مصر 2030م في الجمهورية الجديدة.

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