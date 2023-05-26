موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري والقناة الناقلة

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفا على طلائع الجيش، اليوم الجمعة، على استاد الكلية الحربية، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ 22، بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الأهلي وطلائع الجبش في تمام الثامنة مساء، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.



الأهلي ضد طلائع الجيش

ويستهدف الأهلي بقيادة مديره الفني السويسري مارسيل كولر، مواصلة الانتصارات في مسابقة الدوري على حساب طلائع الجيش، لتأمين الصدارة.



وخاض الأهلي 22 مباراة في مسابقة الدوري هذا الموسم، فاز في 17 مباراة وتعادل في 5 مواجهات ولم يتذوق طعم الخسارة.



ومن المتوقع أن يحرس مصطفى شوبير مرمى الأهلي أمام طلائع الجيش، في ظل إصابة الثلاثي محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء.



على الجانب الآخر، يطمح طلائع الجيش في تحقيق مفاجأة بالفوز على الأهلي، تمنحه دفعة قوية في الفترة المقبلة للمنافسة على البقاء في مسابقة الدوري الموسم المقبل.



يذكر أن الأهلي تغلب على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في لقاء الدور الأول.



ويتصدر الأهلي ترتيب مسابقة الدوري المصري برصيد 56 نقطة مع تبقى 7 مباريات مؤجلة له، ومتقدما بنقطة وحيدة عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.



في المقابل، يتواجد طلائع الجيش في المركز الـ 17 وقبل الأخير برصيد 26 نقطة.