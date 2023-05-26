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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لوك رياضي.. هيفاء وهبي تتألق أمام برج إيفل في باريس.. شاهد

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

نشرت الفنانة هيفاء وهبي، صورًا جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت هيفاء وهبي من أمام برج إيفل بفرنسا، مرتدية لوك رياضي بالأبيض والأسود، ونالت صور هيفاء وهبي إعجاب عدد كبير من  المتابعين.

وكشفت الفنانة هيفاء وهبى عن بعض التفاصيل الخاصة بفيلمها الأخير “رمسيس باريس” الذى يعرض حاليا ضمن قائمة أفلام موسم عيد الفطر. 

وقالت هيفاء وهبي في مداخلة ببرنامج "بحب السينما” والذى يقدمه الإعلامى شريف نور الدين عبر إذاعة ميجا FM: شخصية "حنين" تشبهها إلى حد ما وخاصة فى خفة دمها وهو ما أشتهر به وسط الأصدقاء المقربين لى. 

وأضافت هيفاء وهبى: قمت لأول مرة بتلحين أغنية فى فيلم "رمسيس باريس"، وهى الأغنية التى كتب كلماتها الشاعر أحمد رمزى.

وأوضحت هيفاء وهبى: "كون أن الفيلم كوميدى كان ذلك عاملا محفزا لى للمشاركة فى الفيلم فضلا عن أن الفيلم يشارك فيه أيضا مجموعة من الأبطال الكوميديانات، كما أن العمل قائم على كوميديا الموقف وكنت مكسوفة فى بداية التصوير، خاصة أن شخصية “حنين” تعتبر نفسها شخصية مهمة ولكن حقيقة الأمر هى شخصية “هطلة”. 

الفنانة هيفاء وهبي هيفاء وهبي إيفل برج ايفل فيلم رمسيس باريس

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