ارتكب 4 وقائع.. حبس شخصين تخصصا في سرقة بطاريات السيارات

قررت نيابة الزاوية الحمراء الجزئية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخصص في سرقة بطاريات السيارات بأسلوب الضغط على الكابود بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط شخص بدائرة قسم شرطة الزاوية، وبحوزته ( بطارية مجهولة المصدر – زرادية – 3 مفتاح) وبمناقشته عن مصدر البطارية إعترف بسرقتها من إحدى السيارات حال توقفها بدائرة القسم بأسلوب "الضغط على الكابوت" بإستخدام الأدوات المضبوطة حيازته، كما إعترف بإرتكابه (4) وقائع سرقة، وأقر بتصرفه للمسروقات لدى عميله "سيىء النية" مقيم بدائرة القسم أمكن ضبطه ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.