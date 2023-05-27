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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد ناجي يكشف السر الخفي وراء تراجع مستوى حراس الزمالك

أحمد ناجي
أحمد ناجي

كشف أحمد ناجي ، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني والأهلي الأسبق، عن السر الخفي وراء تراجع مستوى حراس مرمى الزمالك خلال الفترة الماضية.

 

وقال خلال تواجده ضيفا في برنامج الكلاسيكو مع سهام صالح :" السبب الحقيقي وراء تراجع مستوى حراس الزمالك هو عدم الاستقرار الذي يعاني منه النادي الأبيض.

وتابع :وبسبب عدم الاستقرار تجد قرارات غير منضبطة مثل" اللي يلعب وحش يقعد" ده امر غير مقبول في رأيي.

وواصل:" يجي منح حارس المرمى الثقة الكاملة لو أخطأ، لأنه وقتها هيرجع ويكون أقوى من الاول، وشوفنا ده في رد فعل الجهاز الفني للأهلي مع الشناوى لما أخطأ.

واستكمل:" صعب تقييم حراس الزمالك في هذا الوضع الغير مستقر، لكن مثلا احمد الشناوي حارس بيراميدز هو أمير الموهوبين.

وواصل :" وهناك محمود أبو السعود حارس المقاولون العرب يقدم مستوى رائع،  وأيضًا الهاني سليمان.

واختتم :" فكرة التقييم هتكون مبنية على الحراس الذين يمتلكون عدد كبير من الساعات الدولية أمثال الشناوى في الأهلي.

أحمد الشناوي أحمد الشناوي حارس بيراميدز احمد ناجي الهاني سليمان الجهاز الفني للأهلي

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