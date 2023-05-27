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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فريق فني سعودي يصل إلى دمشق لمناقشة إعادة فتح سفارة الرياض

فريق فني سعودي يصل
فريق فني سعودي يصل إلى دمشق

وصل فريق فني سعودي، اليوم السبت، إلى العاصمة السورية دمشق لمناقشة آليات إعادة فتح سفارة المملكة في سوريا، وذلك إنفاذًا لقرار السعودية استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية هناك.

والتقى الفريق الفني السعودي برئاسة غازي بن رافع العنزي، بمعاون وزير الخارجية د.أيمن سوسان، ورئيس المراسم في وزارة الخارجية السورية عنفوان نائب، وذلك في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة دمشق.

وأعربت الخارجية السورية عن ترحيبها بوصول الفريق الفني السعودي لإعادة فتح السفارة، مؤكدة أنها ستقدم كل التسهيلات.

وفي وقت سابق، أعلنت سوريا استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في المملكة العربية السعودية.

وأعلنت السعودية، استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في سوريا وبذلك بعد موافقة وزراء خارجية الدول العربية على عودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية.

دمشق فريق فني سعودي سوريا السعودية الخارجية السورية

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