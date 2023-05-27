روسيا تحبط 21 هجمة صاروخية أوكرانية وتسقط 12 طائرة مسيرة

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الليفتنانت جنرال إيجور كوناشينكوف للصحفيين ، اليوم السبت، إن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت صاروخين من طراز "ستورم شادو" و 19 صاروخا من نوع هيمارس وصاروخين من طراز هارم وأسقطت 12 طائرة أوكرانية بدون طيار خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف أن الدفاعات الجوية اعترضت صاروخين كروز بعيد المدى من طراز ستورم شادو و19 صاروخا أطلقت من نظام هيمارس للصواريخ متعددة الاطلاق وصاروخان مضادان للرادار من طراز هارم.

بالإضافة إلى ذلك، وفقا لكوناشينكوف، تم إسقاط 12 طائرة أوكرانية بدون طيار بالقرب من زاتيشنوى، كريمينايا ، تشيرفونوبوبوفكا بجمهورية لوغانسك الشعبية ، ومنطقة كريمينتس، و ياسنوي من جمهورية دونيتسك الشعبية ومنطقة بولوجي و ريموفكا من منطقة زابوروجيا.