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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

يضم 99 صلاة على النبي محمد

«صلوات الأسماء النورانية على خير البرية».. كتاب جديد عن دار ببلومانيا للنشر

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدر حديثًا، عن دار ببلومانيا للنشر والتوزيع، كتاب «صلوات الأسماء النورانية على خير البرية» للكاتبة أمنية الطنطاوي، الذي يضم 99 صلاة على النبي محمد، بصيغة أسماء الله الحسنى.

وتقول الكاتبة في مقدمة كتابها: «أهدي إليك هذه الصلوات النورانية، وأتعشم في وجه الله الجليل أن تتقبلها مني، لعلها تعبر عن محبتك المصونة المكنونة في صميم قلبي، من قبل أن يوجدني الله عز وجل على هذه الأرض، قلبي لم يعرف سوى عشقك سبيلا وروحي التي تعلقت بك تعلقاً قد فاق الحد، على يديك تعلمت الحب، ومنك تشربت معاني السلام، وباسمك القلب يشدو والروح تسكن لشام أنت حي بيننا ومهما قيل فيك لن يوفيك الكلام.. الصلاة والسلام عليك يا خير الأنام».

وعلى غلاف الكتاب جاء:

«هذا الكتاب يشتمل على عدد (99) صلاة على رسول الله صل الله عليه وسلم، بصيغة أسماء الله الحسنى، جميع الصيغ المذكورة بمثابة طرق علاجية للتشافي الروحي بالذكر والدعاء، كما إن للصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوائد علاجية كثيرة منها: تيسير الرزق، جلب البركة في العمر والصحة، الفتح والفرج والشفاء، وقضاء الحوائج، وغيرها من الفضائل الأخرى، وذلك إضافة إلى الفوائد الأخرى لأسماء الله الحسنى».

دار ببلومانيا للنشر والتوزيع صلوات الأسماء النورانية خير البرية للكاتبة أمنية الطنطاوي 99 صلاة على النبي محمد اسماء الله الحسنى

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