أخبار السيارات | بـ 150 ألف جنيه اركب أشهر سيارة اعتمادية في مصر..ماركة يابانية جديدة بأقل سعر للزيرو "الحق اشتريها"

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها.

تعتبر السيارة شيفروليه لانوس واحدة من أبرز السيارات الاعتمادية في مصر، والتي اكتسبت شهرة واسعة، نسبة إلى انتشارها بالشارع المصري، وتوافر قطع الغيار التي تتعلق بها وبسعر مناسب، بالإضافة إلى سهولة صيانة السيارة، وشرائها وإعادة بيعها بسهولة ايضا.

يبحث العديد من الأشخاص عن إمكانية شراء سيارة جديدة "زيرو" بسعر مناسب، وبين الكثير من العلامات التجارية واختلاف بلد المنشأ، تقدم شركة سوزوكي اليابانية باقة من الطرازات المتنوعة، ابرزها النسخة سيلاريو والتي تنتمي إلى فئة الهاتشباك، مع سعر رسمي يبدأ من 399.900 جنيه.

يقدم الصانع الفرنسي العديد من السيارات في مصر، ابرزها طرازات شركة بيجو ورينو وستروين، حيث تتنوع اصدارات هذه الشركات القوية، بين فئة السيدان والهاتشباك، والرياضية SUV، بالاضافة إلى اختلاف التجهيزات الفنية والتقنية بحسب الفئات المطروحة.

تعتبر السيارة فيات X500 موديل 2023، هي من اصغر السيارات الرياضية داخل السوق المصري والمقدمة من الصانع الايطالي، والتي تأتي بتصميم خارجي مميز، مع باقة من التجهيزات الفنية والتقنية، بينما يتم طرحها محليًا عبر 3 فئات وبسعر يبدأ من مليون و 200 ألف جنيه.

تقدم العلامة التجارية الالمانية BMW، باقة من السيارات القوية والمتنوعة داخل السوق المصري، سواء من فئة السيدان أو الهاتشباك، والرياضية متعددة الاستخدام، وابرزها عائلة X الشهيرة، ومن بينها النسخة الرياضية المميزة BMW X4 موديل 2023.

تقدم عملاقة تصنيع السيارات اليابانية تويوتا، الكثير من الطرازات القوية داخل السوق السعودي، سواء من فئة الـ SUV والهاتشباك والسيدان، بالاضافة إلى فئة الكروس اوفر الرياضية، ومنها النسخة كورولا كروس موديل 2023.

تواصل عملاقة تصنيع السيارات الالمانية BMW، من تعزيز تواجدها عالميًا بعد ان كشفت الستار عن احدث اصدارها وهي النسخة I5 موديل 2024 الجديدة كليًا، والتي تبدو الاقرب للفئة الخامسة، مع اطلالة السيدان الفاخرة، بالاضافة إلى تقديمها بقدرات فنية كهربائية التحكم.

تعتبر السيارة ماكلارين 650S واحدة من اقوى طرازات SUPER CAR حول العالم، حيث تتمتع بالعديد من التجهيزات الفنية القوية، إلى جانب هيكلها الخارجي الانسيابي، والذي يمنحها افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، إلى جانب باقة من القدرات التقنية.