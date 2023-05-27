سيارة يابانية جديدة بأقل سعر للزيرو .. الحق اشتريها

يبحث العديد من الأشخاص عن إمكانية شراء سيارة جديدة "زيرو" بسعر مناسب، وبين الكثير من العلامات التجارية واختلاف بلد المنشأ، تقدم شركة سوزوكي اليابانية باقة من الطرازات المتنوعة، ابرزها النسخة سيلاريو والتي تنتمي إلى فئة الهاتشباك، مع سعر رسمي يبدأ من 399.900 جنيه.

سيارة يابانية جديدة بأقل سعر للزيرو .. سوزوكي سيلاريو

يقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع السعر الرسمي للسيارة سوزوكي سيلاريو في السوق المصري وابرز مواصفاتها الفنية.

مواصفات السيارة سوزوكي سيلاريو في مصر

تستخدم السيارة سوزوكي سيلاريو محرك 3 سلندر سعة 1000 سي سي.

ويتمكن محرك السيارة ضخ قوة إجمالية قدرها 65 حصانا، و 89 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

سيارة يابانية جديدة بأقل سعر للزيرو .. سوزوكي سيلاريو

وتعمل السيارة سوزوكي سيلاريو بناقل سرعات مانيوال خماسي النقلات "جر أمامي"، بينما تأتي الفئة الرابعة كاملة التجهيزات بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء من 4 سرعات.

تصل السرعة القصوى للسيارة سوزوكي سيلاريو إلى 140 كيلومتر في الساعة، بينما يمكنها استهلاك نسبة من الوقود تقدر بـ 3.7 لتر عندما تخوض مسافات قدرها 100 كيلومتر.

سيارة يابانية جديدة بأقل سعر للزيرو .. سوزوكي سيلاريو

أبعاد السيارة سوزوكي سيلاريو

طول كلي 3695 مم.

عرض كلي 1655 مم.

ارتفاع كلي 1555 مم.

سيارة يابانية جديدة بأقل سعر للزيرو .. سوزوكي سيلاريو

السعر الرسمي لجميع فئات السيارة سوزوكي سيلاريو في السوق المصري

الفئة الأولى مانيوال GA بقيمة قدرها 399,900 جنيه.

الفئة الثانية مانيوال MANUAL - GL بقيمة قدرها 409,900 جنيه.

الفئة الثالثة مانيوال GL ALLOY بقيمة قدرها 419,900 جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك GL بقيمة قدرها 489,900 جنيه.